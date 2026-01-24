FTA દ્વારા યુરોપિયન યુનિયનનો મોટો ભાગીદાર બનશે ભારત

નવી દિલ્હીઃ યુરોપિયન યુનિયનના નેતાઓ 25થી 27 જાન્યુઆરી દરમિયાન ભારતની મુલાકાતે આવવાના છે. આ રાજકીય મુલાકાત પહેલાં વિદેશ બાબતો અને સુરક્ષા નીતિ માટેની ઉચ્ચ પ્રતિનિધિ તથા યુરોપિયન કમિશનની નેતા કાયા કલ્લાસે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારત–યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેનું મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) એક વ્યૂહાત્મક વિકલ્પ છે. આ FTA યુરોપિયન યુનિયનને ચીન, રશિયા અને અમેરિકા પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાની સારી તક આપશે.
વાસ્તવમાં, એસ્ટોનિયાનાં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી રહેલાં કાયા કલ્લાસે જણાવ્યું હતું કે યુરોપિયન યુનિયન અને ભારત 27 જાન્યુઆરીએ ભારત–યુરોપિયન યુનિયન નેતાઓના શિખર સંમેલનમાં નવી સુરક્ષા અને રક્ષા ભાગીદારી પર હસ્તાક્ષર કરશે. તેઓ જાતે આ શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે.
પ્રજાસત્તાક દિન પર EUના નેતાઓ મુખ્ય મહેમાન
દેશમાં 26 જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિનના પ્રસંગે યુરોપિયન કમિશનની અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન શનિવારે ભારત પહોંચશે. એ સાથે જ યુરોપિયન કાઉન્સિલના અધ્યક્ષ એન્ટોનિયો લુઈસ સાન્તોસ દા કોસ્ટા રવિવારે આવશે. બંને 26 જાન્યુઆરીના પ્રજાસત્તાક દિન સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપશે અને 27 જાન્યુઆરીએ શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેશે.
ભારત મજબૂત વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર
ભારત સાથેના સંવાદ અંગે કાયા કલ્લાસે કહ્યું હતું કે અમે સંવાદ અને સહકારથી શરૂઆત કરી હતી અને આજે વેપાર, સુરક્ષા અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ. પ્રજાસત્તાક દિન પર યુરોપિયન યુનિયનના નેતૃત્વને આમંત્રિત કરવું એક મોટું સન્માન છે અને તે સાચા વિશ્વાસને દર્શાવે છે. ભારત હવે માત્ર મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર નથી, પરંતુ એક મુખ્ય વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર બની ગયું છે. આ એક ગુણાત્મક પરિવર્તન છે.
બે અબજ લોકોનું નવું બજાર
ભારત–યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેના FTA અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મુક્ત વેપાર કરાર બે અબજ લોકો માટે એક બજાર ઊભું કરશે, જે વૈશ્વિક GDPના લગભગ ચોથા ભાગ જેટલું છે. આ કરાર રોકાણ અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપશે, સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત કરશે અને બંને પક્ષોની કંપનીઓ માટે નવી તકો ખોલશે. આ કરાર ચીન, રશિયા અને અમેરિકા પરની નિર્ભરતા ઘટાડવાની તક પણ આપશે. એવા સમયમાં જ્યારે મુક્ત વેપાર પર દબાણ વધી રહ્યું છે અને સપ્લાય ચેઇનનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે આર્થિક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવી અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. આ કરાર એક વ્યૂહાત્મક નિર્ણય છે.