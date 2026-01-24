સાયબર ફ્રોડ: ચાર વર્ષમાં એક વ્યક્તિ પાસેથી રૂ. 6.3 કરોડની છેતરપિંડી

ગુરુગ્રામઃ ગુરુગ્રામના સેક્ટર 54માં રહેતા 58 વર્ષીય નિવૃત્ત વ્યાવસાયિક વ્યક્તિએ આરોપ લગાવ્યો છે કે એક સુવ્યવસ્થિત સાયબર ગુનાહિત ગેંગે ચાર વર્ષ દરમિયાન સેંકડો લેવડદેવડ દ્વારા તેમની પાસેથી કુલ રૂ. 6.3 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી ઠગી લીધા. પીડિતના જણાવ્યાનુસાર પોતાને એરલાઈન ક્રૂ સભ્ય, વકીલ અને પોલીસ અધિકારી તરીકે રજૂ કરનાર ઠગોએ તેમને ચાર વર્ષ સુધી ધમકીઓ આપી, ખોટા દસ્તાવેજો અને ડીપફેક તસવીરોનો ઉપયોગ કરીને ડરના માહોલમાં ફસાવી પૈસા પડાવ્યા હતા.
આ મામલે સેક્ટર 53 પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 308(2) (જબરદસ્તી ઉઘરાણી), 316(2) (આપરાધિક વિશ્વાસઘાત), 351(2) (આપરાધિક ધમકી), 356(2) (માનહાની) અને 61 (આપરાધિક સાજિશ) હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે.
ફેસબુક પર મહિલાથી થયો સંપર્ક
ફરિયાદીના જણાવ્યા મુજબ આ ઘટના મે, 2021માં શરૂ થઈ હતી, જ્યારે ફેસબુક પર કિમ ઉર્ફે પ્રિયંકા સંગમ નામની એક મહિલાથી તેમનો સંપર્ક થયો. તેણીએ પોતાને દુબઈ સ્થિત એમિરેટ્સ એરલાઈન્સમાં એર હોસ્ટેસ હોવાનો દાવો કર્યો હતો. બંને નિયમિત રીતે ચેટ કરવા લાગ્યા. પોતાની ખોટી ઓળખને સાચી બતાવવા માટે તેણે વિમાનની અંદરની તસવીરો અને વ્યક્તિગત તસવીરો મોકલી, જેને કારણે પીડિતને તેની ઓળખ પર વિશ્વાસ આવી ગયો.
ઠગોની ધમકીઓ
પીડિતે જણાવ્યું હતું કે થોડા સમયમાં મહિલાએ મોર્ફ કરેલી તસવીરો, ખોટા ચેટ સ્ક્રીનશોટ અને આપત્તિજનક સામગ્રી મોકલીને પૈસાની માગ શરૂ કરી અને ધમકી આપી કે જો ચુકવણી નહીં થાય તો તે બધું જાહેર કરી દેશે. પરિવારના સભ્યો, સહ કર્મચારીઓ અને વ્યાવસાયિક સંપર્કોને સંપર્ક કરવાની ધમકી સાથે દબાણ વધુ વધ્યું.
તેમણે ફરિયાદમાં કહ્યું, “જો હું કોઈ નંબર બ્લોક કરતો તો તેઓ અલગ-અલગ નંબરોથી સંદેશ મોકલતા. જ્યારે બીજા લોકોએ પણ મને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે મને સમજાયું કે આ એક મોટું કૌભાંડ છે.
પોલીસ તપાસમાં વ્યસ્ત
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આરોપીઓનું પત્તો લગાવવા અને આ સમગ્ર ઓપરેશન પાછળના નેટવર્કની ઓળખ કરવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે. મામલાથી જોડાયેલા બેંક ખાતાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી નાણાકીય હેરાફેરીની શક્યતાઓ શોધી શકાય.