ઓશિવારા ફાયરિંગ કેસમાં કમાલ આર ખાનની ધરપકડ

મુંબઈના ઓશિવારાના અંધેરી ખાતે એક રહેણાંક મકાનમાં ગોળીબાર કરવાના આરોપમાં અભિનેતા, લેખક અને નિર્માતા કમલ આર.ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે તેણે ગોળીબારની કબૂલાત કરી લીધી છે.
અભિનેતા-નિર્માતા અને કથિત ફિલ્મ વિવેચક કમલ આર. ખાન ઘણીવાર તેમની વિવાદાસ્પદ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ માટે હેડલાઇન્સમાં રહે છે. ગયા શુક્રવારે, મુંબઈ પોલીસે તેમની અટકાયત કરી હતી. કમલ આર. ખાન, જેને KRK તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમને 18 જાન્યુઆરીએ મુંબઈના ઓશિવારાના અંધેરી ખાતે એક રહેણાંક મકાન પર ચાર રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે તેમની પૂછપરછ કરી હતી અને આજે, શનિવારે તેમને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, મુંબઈના ઓશિવારા વિસ્તારમાં થયેલી ફાયરિંગ ઘટનાના સંદર્ભમાં પૂછપરછ બાદ અભિનેતા-નિર્માતા કમાલ આર ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે આજે કોર્ટમાં હાજર થશે. મુંબઈ પોલીસે જણાવ્યું કે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
ગુનો કબૂલીને આ ખુલાસો કર્યો
ઓશિવારા ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં KRK એ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો. મુંબઈ પોલીસની ટીમે KRK ની પૂછપરછ કરી. KRK એ કબૂલ્યું કે તેણે પોતાની લાઇસન્સવાળી બંદૂકથી ગોળીબાર કર્યો હતો. તેણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે તે બંદૂક સાફ કરી રહ્યો હતો અને તેની તપાસ માટે તેના ઘરની સામેના જંગલવાળા વિસ્તારમાં ગોળીબાર કર્યો હતો. તેનો કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો ઈરાદો નહોતો.
શું દિગ્દર્શક અને મોડેલને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા?
પોલીસે KRK ની બંદૂક પણ જપ્ત કરી છે. અહેવાલો અનુસાર, ગોળીબારની ઘટના 18 જાન્યુઆરીએ ઓશિવારા વિસ્તારના એક રહેણાંક મકાનમાં બની હતી. પોલીસને નાલંદા સોસાયટીમાંથી બે ગોળીઓ મળી આવી હતી, એક બીજા માળેથી અને બીજી ઇમારતના ચોથા માળેથી. આ ઘરોમાંથી એક લેખક-દિગ્દર્શકનું છે અને બીજું મોડેલનું છે. ઓશિવારા વિસ્તારમાં દિગ્દર્શક અને મોડેલના ઘરે ગોળીબારથી સનસનાટી મચી ગઈ હતી. જોકે, ગોળીબારમાં કોઈને ઈજા થઈ નથી.
હથિયારના દસ્તાવેજોની તપાસ ચાલુ છે
ઓશિવારા પોલીસે KRK ના શંકાસ્પદ હથિયારને જપ્ત કર્યું છે. તેને લગતા દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઓશિવારા પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, KRK ને શુક્રવારે મોડી સાંજે ઓશિવારા પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. ઓશિવારા પોલીસ સ્ટેશનની 18 સભ્યોની ટીમ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ઘણી ટીમો સાથે, તપાસમાં સામેલ હતી. પ્રારંભિક તપાસમાં CCTV ફૂટેજમાંથી કોઈ નક્કર સંકેતો મળ્યા નથી. ત્યારબાદ, ફોરેન્સિક ટીમની મદદથી, પોલીસે તારણ કાઢ્યું કે ગોળી કમલ આર. ખાનના બંગલામાંથી ચલાવવામાં આવી હશે.
કમલ આર.ખાને શું કહ્યું?
પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન KRK એ સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો ઈરાદો નહોતો. તેણે કહ્યું કે તેના ઘરની સામે એક મોટું મેંગ્રોવ જંગલ છે. બંદૂક સાફ કર્યા પછી, તેણે તેનું પરીક્ષણ કરવા માટે તેમાંથી ફાયરિંગ કર્યું. તેને લાગ્યું કે ગોળી મેંગ્રોવ જંગલમાં ક્યાંક જતી રહેશે, પરંતુ જ્યારે તેણે ફાયરિંગ કર્યું ત્યારે જોરદાર પવન હતો, જેના કારણે ગોળી ઓશિવારામાં એક ઇમારતમાં વાગી. KRK એ ફિલ્મ “દેશદ્રોહી” માં કામ કર્યું છે. તેમણે નિર્માતા તરીકે પણ કામ કર્યું છે. આ દિવસોમાં, તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર તેમની વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ્સને કારણે હેડલાઇન્સમાં રહે છે. તેમની પોસ્ટ્સમાં, તેઓ ખાસ કરીને બોલિવૂડ સ્ટાર્સ અને ફિલ્મોને નિશાન બનાવે છે.