ભારત વિ. સાઉથ આફ્રિકા ટેસ્ટ મેચઃ ભારત એક વિકેટે 37 રન

કોલકાતાઃ ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બે મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની પહેલી મેચ આજથી ઇડન ગાર્ડન્સમાં શરૂ થઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો, પણ. ટી બ્રેક પછી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત માટે જસપ્રીત બુમરાહે પાંચ વિકેટ ઝડપી. દક્ષિણ આફ્રિકાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન અડધી સદી સુધી પહોંચી શક્યો નહોતો.
પહેલા દિવસનો ખેલ પૂર્ણ થતી વેળાએ ભારતે 20 ઓવરમાં એક વિકેટે 37 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા 122 રનથી આગળ છે. યશસ્વી જયસ્વાલ 12 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. કે.એલ. રાહુલ 13 અને વોશિંગ્ટન સુંદર છ રન બનાવીને ક્રીઝ પર છે. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માત્ર માર્કો જોન્સને એક જ વિકેટ મેળવી હતી.દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી એડન માર્કરમે સર્વાધિક 31 રન બનાવ્યા. તે સિવાય વિયાન મુલ્ડર અને ટોની ડી જૉર્જીએ 24-24 રન બનાવ્યા. રિયાન રિકલ્ટને 23 રન બનાવ્યા. ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ 15 રન પર નોટઆઉટ રહ્યો. કાઈલ વેરેનએ 16 રન બનાવ્યા. સાઈમન હાર્મરે 5 અને કોર્બિન બોશે 3 રન બનાવ્યા. માર્કો જોન્સન અને કેશવ મહારાજ ખાતું ખોલી શક્યા નહીં.
📸📸 Snaps from an eventful Day 1⃣ in Kolkata.
Scorecard ▶️ https://t.co/okTBo3qxVH#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/nJsuLB7CIf
— BCCI (@BCCI) November 14, 2025
ભારત તરફથી બુમરાહે પાંચ વિકેટ મેળવી. મોહમ્મદ સિરાજ અને કુલદીપ યાદવે 2-2 વિકેટ મેળવી. અક્ષર પટેલે એક વિકેટ ઝડપી.
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન
યશસ્વી જૈસવાલ, કે.એલ. રાહુલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, શુભમન ગિલ (કપ્તાન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), રવીન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, મોહમ્મદ સિરાજ.
દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્લેઇંગ ઇલેવન
એડન માર્કરમ, રાયન રિકલ્ટન, વિયાન મુલ્ડર, ટેમ્બા બાવુમા (કપ્તાન), ટોની ડી જૉર્જી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, કાઈલ વેરેન (વિકેટકીપર), સાઈમન હાર્મર, માર્કો જોન્સન, કોર્બિન બોશ, કેશવ મહારાજ.