નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી હતા, છે અને રહેશે, JDUએ ટ્વિટ કર્યું પછી તેને ડિલીટ કરી દીધું

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મત ગણતરી ચાલી રહી છે. NDA સરકાર રાજ્યમાં સત્તામાં પાછા ફરવા માટે તૈયાર છે. બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં, NDA એ બેવડી સદીના આંકડે પહોંચી ગયું છે, જ્યારે મહાગઠબંધન ખરાબ રીતે આગળ વધી રહ્યું છે. ભાજપ 90 થી વધુ બેઠકો સાથે આગળ વધીને નંબર વન પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, જ્યારે JDU બીજા સ્થાને છે, 79 બેઠકો સાથે આગળ છે. દરમિયાન, JDU એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર એક ટ્વિટ પોસ્ટ કર્યું જેણે ચર્ચા જગાવી. હકીકતમાં, JDU એ લખ્યું કે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી હતા અને રહેશે. જો કે, પાર્ટીએ થોડા સમય પછી તેને ડિલીટ કરી દીધું.
JDU એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કર્યું, “ન તો ભૂતકાળ કે ન ભવિષ્ય… નીતિશ કુમાર બિહારના મુખ્યમંત્રી હતા, છે અને રહેશે.” પાર્ટીએ થોડા સમય પછી પોસ્ટ ડિલીટ કરી, જેનાથી અટકળો શરૂ થઈ ગઈ. નોંધનીય છે કે NDA એ બિહાર ચૂંટણી ફક્ત નીતિશ કુમારના દમ પર લડી હતી. NDA નેતાઓએ કહ્યું હતું કે મુખ્યમંત્રી પદ માટે કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, પરંતુ ક્યારેય ખુલ્લેઆમ કહ્યું નથી કે નીતિશ કુમાર મુખ્યમંત્રી હશે. ગત ચૂંટણીમાં, JDU એ BJP કરતા ઘણી ઓછી બેઠકો જીતી હતી, છતાં BJP એ નીતિશ કુમારને CM બનાવ્યા. આ વખતે, BJP રાજ્યનો સૌથી મોટો પક્ષ બન્યો છે, NDA ગઠબંધનમાં મોટા ભાઈની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે.
NDA એક ઐતિહાસિક વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે
ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ની આગેવાની હેઠળનું રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) બિહાર ચૂંટણીમાં પ્રચંડ વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, રાજ્યની 243 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 199 બેઠકો પર લીડ મેળવી રહ્યું છે. BJP નંબર વન પાર્ટી રહી છે, જ્યારે JDU બીજા સ્થાને છે. વધુમાં, ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટી 21 બેઠકો પર આગળ છે. HAM અને RLM ચાર-ચાર બેઠકો પર આગળ છે. દરમિયાન, મહાગઠબંધનને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. RJD ફક્ત 28 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ છ બેઠકો પર અને ડાબેરી પક્ષો પાંચ બેઠકો પર આગળ છે. ભાજપનું આ પ્રદર્શન તેને રાજકીય રીતે વધુ મજબૂત બનાવશે અને ગયા વર્ષની લોકસભા ચૂંટણીમાં મળેલા પરાજયની ભરપાઈ કરશે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આ વલણો દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણામાં ભાજપના સતત મજબૂત પ્રદર્શનની પૃષ્ઠભૂમિ સામે ઉભરી આવ્યા છે.