World Cup 2023 : ઓસ્ટ્રેલિયા છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું, ભારતને 6 વિકેટે હરાવ્યું

2023 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ભારતને છ વિકેટે હરાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાની આ જીતના હીરો હતા ટ્રેવિસ હેડ અને માર્નસ લાબુશેન. ટાઇટલ મેચમાં 242 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઉતરેલી ઓસ્ટ્રેલિયાએ માત્ર 47 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આ પછી હેડે 120 બોલમાં 137 રન બનાવ્યા અને લાબુશેને 58 રનની અણનમ ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને જીત અપાવી. ઓસ્ટ્રેલિયા છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું છે. ફાઈનલ મેચમાં કોઈ પણ ભારતીય બોલર અસરકારક દેખાતો નહોતો. જોકે, બુમરાહ અને શમીએ શરૂઆતની ઓવરોમાં ભારતની આશા જગાવી હતી, પરંતુ પછી બંને બિનઅસરકારક દેખાતા હતા.

ઓસ્ટ્રેલિયાના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ભારતીય ટીમ 50 ઓવરમાં 240 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 43 ઓવરમાં ચાર વિકેટે 241 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. કાંગારૂ ટીમ માટે ટ્રેવિસ હેડે 141 રનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી. મારંશ લાબુશેને અણનમ 58 રન બનાવ્યા હતા. મિચેલ માર્શ 15 રન બનાવીને, ડેવિડ વોર્નર સાત રન બનાવીને, સ્ટીવ સ્મિથ ચાર રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ગ્લેન મેક્સવેલે અણનમ બે રન બનાવ્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયા છઠ્ઠી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું છે. આ સાથે જ ભારતનું ત્રીજી વખત ટ્રોફી જીતવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. તેણે ટૂર્નામેન્ટમાં સતત 10 મેચ જીતી હતી, પરંતુ ટીમ 11મી મેચમાં પાછળ રહી ગઈ હતી. ભારતને બીજી વખત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ફાઇનલમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. છેલ્લી વખત રિકી પોન્ટિંગની કપ્તાની હેઠળની ટીમ 2003માં હાર્યું હતું.

Australia downed India to lift the Men’s @cricketworldcup for a record sixth time in Ahmedabad 💪

A flawless performance 👏#CWC23 | #INDvAUS pic.twitter.com/gIOYUApzHj

