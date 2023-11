વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ભારતની હારના 5 મોટા કારણો

વર્લ્ડ કપ ફાઈનલઃ ઓસ્ટ્રેલિયાએ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવ્યું છે. આ રીતે ભારતીય ટીમનું ત્રીજી વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. ઓસ્ટ્રેલિયાને 241 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 43 ઓવરમાં 4 વિકેટે ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ ઓસ્ટ્રેલિયાની જીતનો હીરો રહ્યો હતો. એક સમયે ઓસ્ટ્રેલિયાના ત્રણ બેટ્સમેન 48 રન પર પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા, પરંતુ ટ્રેવિસ હેડ અને માર્નસ લાબુશેને ટીમ ઈન્ડિયાને કોઈ તક આપી ન હતી. ટ્રેવિસ હેડ 120 બોલમાં 137 રન બનાવીને અણનમ પરત ફર્યો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 15 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. જ્યારે માર્નસ લાબુશેને 110 બોલમાં 58 રન બનાવ્યા હતા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ટ્રેવિસ હેડ અને માર્નસ લાબુશેન વચ્ચે 192 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. જો કે, અમે ટીમ ઈન્ડિયાની હારના 5 મોટા કારણો જોઈશું.

