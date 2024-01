IND vs AFG : અફઘાનિસ્તાન સામે ભારતે ટોસ જીતી બેટિંગ પસંદ કરી

ભારત અને અફઘાનિસ્તાનની ટીમો ત્રીજી T20 મેચ માટે એમ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં સામસામે આવી ગઈ છે. ભારતે નવા વર્ષની શરૂઆત વિજય સાથે કરી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ જાળવી રાખી છે. હવે ત્રીજી ટી20માં ભારતીય ટીમ ક્લીન સ્વીપની આશા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ મેચમાં રોહિત શર્મા ત્રણ ફેરફારો સાથે મેદાનમાં ઉતરી રહ્યો છે. સંજુ સેમસનને ત્રીજી ટી20માં રમવાની તક મળી છે. રોહિત શર્માએ ટોસ દરમિયાન જણાવ્યું કે તેણે ટીમમાં 3 ફેરફાર કર્યા છે. સંજુ સેમસન, કુલદીપ યાદવ અને અવેશ ખાનને રમવાની તક મળી છે.

