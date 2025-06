70 કલાક બાદ વિજય રૂપાણીનું DNA મેચ થયું: હર્ષ સંઘવીએ જાહેરાત કરી

અમદાવાદ: 12મી જૂનની બપોરે 1 વાગ્ચેને 40 મિનિટે અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં લંડન જતું પ્લેન ક્રેશ થયું હતુ. જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સીટ નંબર 2D પર બેઠા હતા. આ ભયંકર પ્લેન ક્રેશમાં વિજય રૂપાણીનું નિધન થયું હતું. પ્લેન ક્રેશના 70 કલાક પછી વિજય રૂપાણીનું DNA મેચ થયું છે અને ટૂંક સમયમાં પરિવારને મૃતદેહ સોંપવાની તૈયારી શરૂ કરાશે. અંતિમ વિધિ રાજકોટ થશે.

Update as of 1.00 pm

From 9 PM last night to 1 PM today, our teams have worked tirelessly to match DNA samples. We are pleased to report that an additional 22 DNA samples have been matched, bringing the total to 42 matched DNA samples so far. https://t.co/9HxmXhwAUj

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) June 15, 2025