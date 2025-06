વિજય રૂપાણીના નિવાસ સ્થાને અંતિમ દર્શનની તૈયારીઓ

અમદાવાદમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનું નિધન થયા બાદ અવસાન થયા બાદ રાજકોટમાં તેમની અંતિમવિધિ કરવામાં આવશે. રાજકોટના નિર્મલા રોડ પર પ્રકાશ સોસાયટીમાં આવેલા વિજય રૂપાણીના ઘરે અંતિમ દર્શનની તૈયારી કરવામાં આવી છે. તેમજ પોલીસે અંતિમયાત્રાના એક કલાક પહેલા રસ્તાઓને બંધ કરવા માટેનું જાહેનામું બહાર પાડ્યું છે. આખા રુટ પર ‘નો પાર્કિંગ અને નો એન્ટ્રી’ રહેશે અને નિર્મલા રોડથી રામનાથપરા સ્મશાન સુધી અંતિમયાત્રા રહેશે.

Gandhinagar, Gujarat: On the demise of former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani in the Air India Flight AI171 crash, Home Minister Harsh Sanghavi says, "Our leader, who dedicated the most significant part of his life to public service across Gujarat, has sadly passed away in… pic.twitter.com/00KHyc9Gwf

— IANS (@ians_india) June 15, 2025