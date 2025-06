અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ: 31 મૃતકોના DNA સેમ્પલ મેચ, 12ના મૃતદેહ સોંપાયા

અમદાવાદ: ગુરૂવારે શહેરના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ક્રેશ થવાની ઘટના બની હતી. આ સ્થળ પર આજ દિન સુધી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન બી જે મેડિકલ કોલેજની મેસ પર વિમાનની ટેલમાં ફસાયેલો એક યુવતીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. આ સિવાય બીજા બે મૃતદેહ ભડથું થયેલા મળ્યા હતાં. આ સાથે અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશનો મૃતકાંક 278ને સ્પર્શી ગયો છે. યુવતીનો મૃતદેહ ફ્‌લાઇટની ક્રુ-મેમ્બરનો હોવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હાલ, DNA મેચ કરવાની સાથે એક મૃતદેહ પાસેથી મળી આવેલી ચીજવસ્તુઓના આધારે પણ ઓળખ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.

31 મૃતકોના ડીએનએ સેમ્પલ મેચ થયા

અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના અંગે મીડિયા બ્રીફમાં સિવિલ હોસ્પિટલના એડિશનલ સુપ્રીન્ટેડન્ટ રજનીશ પટેલે કહ્યું કે અત્યાર સુધી કુલ 31 મૃતકોનાં ડી.એન.એ. સેમ્પલ મેચ થઈ ગયા છે અને 12 લોકોના મૃતદેહ પરિવારજનોને સોંપાયા છે.

Ahmedabad, Gujarat: Civil Hospital ADMS Dr. Rajnish Patel says, “Out of all the bodies we received, DNA matching has been completed for 31 of them. Among those 31 matched bodies, 12 families have taken their relatives’ bodies…” pic.twitter.com/FQPn1EYt6D

— IANS (@ians_india) June 15, 2025