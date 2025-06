VIDEO: કેદારનાથ નજીક રુદ્રપ્રયાગમાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, ગુજરાતના એક સહિત 7નાં મોત

ઉત્તરાખંડ: રવિવાર સવારે ફરી એકવાર કેદારનાથ ધામના યાત્રીઓ મોટી દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યા. કેદારનાથ રૂટ પર એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. જેમાં સવાર તમામ 7 લોકોના મૃત્યુ થયાના અહેવાલ છે. આ હેલિકોપ્ટર રુદ્રપ્રયાગના ગૌરીકુંડના જંગલોમાં તૂટી પડ્યું હતું. દુર્ઘટના થવાનું કારણ ખરાબ હવામાન હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે.

ઉત્તરાખંડ નાગરિક ઉડ્ડયન વિકાસ સત્તામંડળ (UCADA) અનુસાર, હેલિકોપ્ટરમાં ઉત્તર પ્રદેશ-મહારાષ્ટ્રના 2-2 મુસાફરો અને ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન, ગુજરાતના 1-1 મુસાફરો હતા. ગૌરીકુંડથી NDRF અને SDRF બચાવ ટીમો રવાના કરવામાં આવી છે.

ચાર ધામ યાત્રા હેલિકોપ્ટર સેવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું – હેલી સેવાના સંચાલન માટે કડક નિયમો બનાવવામાં આવશે. આમાં, ઉડાન પહેલાં હેલિકોપ્ટરની ટેકનિકલ સ્થિતિ તપાસવી અને હવામાનની સચોટ માહિતી મેળવવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવશે.

7 dead including an infant in #Uttarakhand Chopper crash between #Kedarnath & #Guptakashi early this morning.

Aryan Aviation Bell 407 helicopter, VT-BKA crashed.(Kedarnath, Guptakashi)

This year JUNE, a horrible month for India#HelicopterCrash #KedarnathCrash #planecrash pic.twitter.com/WFYgeXODTk

— Vasishta (@vasishtanagalla) June 15, 2025