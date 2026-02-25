IDFC બેંક કૌભાંડઃ રૂ. 590 કરોડની છેતરપિંડીને લઈને FIR

નવી દિલ્હીઃ IDFC ફર્સ્ટ બેંકની હરિયાણા શાખામાં એક કથિત કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં બેંકના કર્મચારીઓ ઉપરાંત કેટલાક બહારના પક્ષોએ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હોવાનું કહેવાય છે. હરિયાણા સરકારનાં જે ખાતાંઓ બેંક સાથે જોડાયેલાં હતાં, તેમાં આ ગેરરીતિઓ જોવા મળી. આ કૌભાંડ સામાન્ય ચેક્સ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો, જેના મારફતે બેંકમાંથી રકમ કાઢવામાં આવી રહી હતી. થોડાં સપ્તાહ પહેલાં હરિયાણા સરકાર અને બેંકને આ ગેરરીતિઓની જાણ થઈ અને ત્યાર બાદ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

ભાઈ-બહેનની શી ભૂમિકા?

આ મામલે IDFC ફર્સ્ટ બેંકના કર્મચારીઓ, AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક અને કેટલાક અન્ય સરકારી કર્મચારીઓ સામે FIR નોંધવામાં આવી છે. હાલમાં સ્ટેટ વિજિલન્સ અને એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરોની ટીમ ચંડીગઢમાં એક ભાઈ-બહેનની જોડીની શોધમાં છે. 100 કરોડ રૂપિયાની મની ટ્રેલ મળી છે, જેના તાર આ ભાઈ-બહેનની કંપની સાથે જોડાયેલા હોવાનું માનવામાં આવે છે.

સંદિગ્ધ મહિલાના વિરુદ્ધ લુકઆઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કરવામાં આવ્યો છે અને તેના ભાઈની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

એરપોર્ટ અને સીપોર્ટ પર એલર્ટ

એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ હેઠળ ભાઈ-બહેનની શોધ ચાલી રહી છે. LOC જારી કરવાનો હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ અને સીપોર્ટ પર ચોકસાઈ વધારવાનો છે, જેથી બંનેમાંથી કોઈ પણ દેશ છોડીને ન ભાગી શકે.

હાલમાં એન્ટિ કરપ્શન બ્યુરો (ACB)એ એક SITની રચના કરી છે, જેની અધ્યક્ષતા DSP રેન્કના અધિકારી કરી રહ્યા છે. માનવામાં આવે છે કે આવતા દિવસોમાં વધુ ધરપકડો થઈ શકે છે.

છેતરપિંડી કેવી રીતે બહાર આવી?હરિયાણા સરકારને કેટલીક ગેરરીતિઓ જણાઈ અને તેણે બેંક પાસેથી માહિતી માગી. એક મહિના પહેલાં હરિયાણા સરકારે જ્યારે પોતાના ફંડને બીજી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવાની વિનંતી કરી, ત્યારે જાણવા મળ્યું કે ખાતામાં ઉપલબ્ધ રકમ વિભાગના અંદાજ કરતાં ઓછી હતી. ત્યાર બાદ કાર્યવાહી શરૂ થઈ. જ્યારે બેલેન્સ ચકાસવામાં આવ્યું ત્યારે 490 કરોડ રૂપિયાની ગેરરીતિ સામે આવી. બેંકે પોતાની તપાસ દરમિયાન અન્ય કેટલાક ખાતાઓમાં પણ 100 કરોડથી વધુની ગેરરીતિઓ શોધી.

