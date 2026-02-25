શું સંજય લીલા ભણસાલીને હાર્ટ અટેક આવ્યો? જાણો હકીકત

નિર્માતા-દિગ્દર્શક સંજય લીલા ભણસાલીનું સ્વાસ્થ્ય અચાનક ચિંતાનો વિષય બની ગયો જ્યારે સમાચાર આવ્યા કે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો છે. હવે આ સમાચારને લઈ નજીકના સૂત્રો પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી સામે આવી છે.
નિર્દેશક સંજય લીલા ભણસાલીના જન્મદિવસના બીજા દિવસે સમાચાર આવ્યા કે બોલીવુડના પીઢ નિર્માતા-દિગ્દર્શક સંજય લીલા ભણસાલીને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો છે. ત્યારબાદ દિગ્દર્શકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ ચાલી રહી છે. જોકે, સમાચાર ફેલાતા જ દિગ્દર્શકની ટીમે તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને સંજય લીલા ભણસાલીના સ્વાસ્થ્ય વિશે માહિતી આપી હતી.
દિગ્દર્શકની ટીમે આ અહેવાલોને ખોટા ગણાવ્યા હતા. બુધવારે બપોરે ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં અચાનક એક અફવા ફેલાઈ હતી કે સંજય લીલા ભણસાલીને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યા બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે દિગ્દર્શકને તેમના જન્મદિવસ પર હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો.
આ સમાચાર ઝડપથી ફેલાતા, દિગ્દર્શકની ટીમે પોતે જ આ અફવાઓનો અંત લાવ્યો. સંજય લીલા ભણસાલીની ટીમે આ અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવ્યા છે.
દિગ્દર્શકની ટીમે સ્પષ્ટતા કરી કે સંજય લીલા ભણસાલીને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે તે અહેવાલો સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ખોટા છે. કૃપા કરીને તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગેની કોઈપણ અફવાઓ ટાળો.
24 ફેબ્રુઆરીએ 63મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો
સંજય લીલા ભણસાલીએ 24 ફેબ્રુઆરી મંગળવારના રોજ તેમનો 63મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો. આ પ્રસંગે ફિલ્મ ઉદ્યોગના ઘણા સ્ટાર્સે તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. આમાં તેમના ઘણા સહકાર્યકરો, આલિયા ભટ્ટ અને મનીષા કોઈરાલાથી લઈને અદિતિ રાવ હૈદરી અને વિકી કૌશલનો સમાવેશ થાય છે.
કામના મોરચે, સંજય લીલા ભણસાલી તેમની આગામી ફિલ્મ “લવ એન્ડ વોર” માટે સતત સમાચારમાં રહે છે. તેમના દિગ્દર્શનમાં બનેલી આ ફિલ્મમાં રણબીર કપૂર, આલિયા ભટ્ટ અને વિક્કી કૌશલ મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ એક રોમેન્ટિક-યુદ્ધ ડ્રામા ફિલ્મ હશે. આ ફિલ્મ આ વર્ષે રિલીઝ થવાની ધારણા છે, જોકે તેની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
આ ઉપરાંત, તેમના પ્રોડક્શન હાઉસની ફિલ્મ “દો દીવાને સેહર મેં” હાલમાં થિયેટરોમાં છે. મૃણાલ ઠાકુર અને સિદ્ધાંત ચતુર્વેદી અભિનીત, આ રોમેન્ટિક-ડ્રામા ફિલ્મ ચાલી રહી છે. જોકે, વિવેચકો તરફથી મિશ્ર સમીક્ષાઓ મળવા છતાં, ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.