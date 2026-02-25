પ્રયાગરાજમાં સંગમ ખાતે BSNL ડિરેક્ટરને ‘શાહી પ્રોટોકોલ’ ભારે પડ્યો

કેન્દ્રીય સંદેશાવ્યવહાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ BSNL ડિરેક્ટર વિવેક બંજલની પ્રયાગરાજ મુલાકાત માટે જારી કરાયેલા વિવાદાસ્પદ ‘શાહી પ્રોટોકોલ’ પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે, તેમને કારણદર્શક નોટિસ જારી કરી છે. 19 ફેબ્રુઆરીએ DGM સ્તરે જારી કરાયેલા આ પ્રોટોકોલમાં 50 થી વધુ અધિકારીઓને સંગમ સ્નાન અને ભોજન જેવી સુવિધાઓમાં હાજરી આપવા માટે સોંપવામાં આવ્યા હતા. દસ્તાવેજ ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થયા બાદ 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ આયોજિત મુલાકાત રદ કરવામાં આવી હતી. સરકારે, તેને સ્થાપિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન માનીને, પ્રયાગરાજના PGMT બ્રજેન્દ્ર કુમાર સિંહને આંધ્રપ્રદેશ ટ્રાન્સફર કર્યા છે. વિવેક બંજલને જવાબ આપવા માટે સાત દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો છે.
વાયરલ પ્રોટોકોલમાં વિવેક બંજલના સ્વાગત માટે મિનિટ-દર-મિનિટની યોજનાનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં વિવિધ અધિકારીઓને સંગમ સ્નાન પછી ઉપયોગમાં લેવાતા કપડાં, ટુવાલ અને અન્ય અંગત સામાન સંભાળવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી.
સૂચનાઓ એટલી વિગતવાર હતી કે સ્નાન પછી કોઈ પણ વસ્તુ બાકી ન રહે તે માટે અધિકારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓ દ્વારા આ “વીઆઈપી સંસ્કૃતિ” ની તીવ્ર ટીકા કરવામાં આવી હતી, તેને “શાહી આતિથ્ય” ગણાવવામાં આવી હતી, જેનાથી વિભાગની બદનામી થઈ હતી.
મંત્રીનો ઠપકો અને અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી
કેન્દ્રીય મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ પરંપરાનું ઉલ્લંઘન છે અને તે જાણીને તેમને આઘાત લાગ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે તે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મુખ્યાલયના આદેશ પર, પીજીએમટી બ્રજેન્દ્ર કુમાર સિંહને આંધ્રપ્રદેશના શ્રીકાકુલમમાં બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે ડીએમ જાગેશ્વર વર્માને નેટવર્ક ટ્રાન્સમિશન નોર્થ યુનિટમાં બદલી કરવામાં આવી છે. વિભાગના જનસંપર્ક અધિકારીએ મુલાકાત રદ કરવાની પુષ્ટિ કરી હતી અને જૂના પ્રોટોકોલને અમાન્ય જાહેર કર્યો હતો.