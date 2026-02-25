‘હું મારી ભૂલોની જવાબદારી લઉં છું’: એપ્સટિન સાથે સંબંધો પર બિલ ગેટ્સ

માઇક્રોસોફ્ટના સહ-સ્થાપક બિલ ગેટ્સે કર્મચારીઓની માફી માંગી છે, જેફરી એપ્સટિન સાથેના તેમના સંબંધોને એક મોટી ભૂલ ગણાવી છે. ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન ટાઉન હોલમાં, તેમણે કહ્યું કે તેઓ તેમના નિર્ણયોની જવાબદારી લે છે અને આ બાબતને નિખાલસતાથી સંબોધિત કરે છે.
પ્રખ્યાત ઉદ્યોગપતિ અને પરોપકારી બિલ ગેટ્સે સ્વર્ગસ્થ ફાઇનાન્સર અને સેક્સ અપરાધી જેફરી એપ્સ્ટેઇન સાથેના તેમના સંબંધો સ્પષ્ટ કર્યા છે. ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના ટાઉન હોલમાં કર્મચારીઓને સંબોધતા, તેમણે સ્વીકાર્યું કે એપ્સ્ટેઇનને મળવું એ “મોટી ભૂલ” હતી, એમ ફાઉન્ડેશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.
ટાઉન હોલમાં માફી માંગી
અમેરિકન અખબાર “ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ” ના અહેવાલ મુજબ ગેટ્સે કર્મચારીઓને કહ્યું હતું કે એપ્સટિન સાથે સમય વિતાવવો અને તે બેઠકોમાં ફાઉન્ડેશનના અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવો એ ખોટો નિર્ણય હતો. ટાઉન હોલના રેકોર્ડિંગનો ઉલ્લેખ કરતા ગેટ્સે કહ્યું, “મારી ભૂલને કારણે જેમને આમાં ખેંચવામાં આવ્યા હતા તેમની હું માફી માંગુ છું.”
ન્યાય વિભાગના દસ્તાવેજોમાં મુખ્ય ખુલાસાઓ
યુએસ ન્યાય વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે ગેટ્સ અને એપ્સ્ટેઇનની સજા પૂર્ણ થયા પછી પણ ઘણી વખત મળ્યા હતા. આ બેઠકોમાં ગેટ્સની પરોપકારી પહેલને વિસ્તૃત કરવાની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
રિપોર્ટ અનુસાર, ગેટ્સે બે રશિયન મહિલાઓ સાથે અફેર હોવાનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો, જેની પાછળથી એપ્સટાઈને જાણ થઈ હતી. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ અફેરનો એપ્સટાઈનના પીડિતો સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ગેટ્સે કર્મચારીઓને કહ્યું હતું કે, “મેં કંઈ ગેરકાયદેસર કર્યું નથી કે કંઈ ગેરકાયદેસર જોયું નથી.”
ફોટોગ્રાફ્સ પર આપવામાં આવેલી સ્પષ્ટતા
ન્યાય વિભાગના દસ્તાવેજોમાં ગેટ્સ મહિલાઓ સાથે દર્શાવતા ફોટોગ્રાફ્સ પણ શામેલ છે. આ ફોટોગ્રાફ્સમાં મહિલાઓના ચહેરા ઝાંખા કરવામાં આવ્યા છે.
ગેટ્સે કર્મચારીઓને જણાવ્યું હતું કે આ ફોટોગ્રાફ્સ તેમની મહિલા સહાયકો સાથેની મુલાકાત પછી એપ્સટાઈનની વિનંતી પર લેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું, “મેં ક્યારેય એપ્સટાઈનના પીડિતો સાથે સમય વિતાવ્યો નથી.”
બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ટાઉન હોલ પૂર્વનિર્ધારિત હતો, જેમાં ગેટ્સે એપ્સ્ટેઇન ફાઇલોના પ્રકાશન સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા હતા. પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ ગેટ્સે ખુલ્લેઆમ વાત કરી અને પોતાના નિર્ણયોની જવાબદારી લીધી. ફાઉન્ડેશને એમ પણ કહ્યું કે આ આ બાબતે તેનું સત્તાવાર નિવેદન છે અને તે વધુ ટિપ્પણી કરશે નહીં.
આ મહિનાની શરૂઆતમાં ફાઉન્ડેશને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેણે એપ્સટાઇનને ક્યારેય કોઈ નાણાકીય ચુકવણી કરી નથી કે તેમને કોઈ પદ પર નિયુક્ત કર્યા નથી.
ભારતમાં AI કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી ન હતી
ગયા અઠવાડિયે, ગેટ્સે મુખ્ય ભાષણ આપવાના થોડા કલાકો પહેલા ભારતમાં AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં તેમનો કાર્યક્રમ રદ કર્યો હતો. જોકે, આ નિર્ણયને એપ્સટાઇન કેસ સાથે જોડતો કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપવામાં આવ્યું ન હતુ.
ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન શું છે?
ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન વિશ્વની સૌથી મોટી પરોપકારી સંસ્થાઓમાંની એક છે. આ ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના 2000 માં બિલ ગેટ્સ અને તેમની તત્કાલીન પત્ની દ્વારા કરવામાં આવી હતી. બિલ ગેટ્સ તેમની પત્ની, મેલિન્ડા ગેટ્સે 2024 માં સહ-અધ્યક્ષ પદેથી રાજીનામું આપ્યું ત્યારથી તેઓ ફાઉન્ડેશનનું સંચાલન કરી રહ્યા છે.
જોકે, ગેટ્સે જાહેરાત કરી છે કે તેઓ 31 ડિસેમ્બર, 2045 ના રોજ ફાઉન્ડેશનને કાયમી ધોરણે બંધ કરશે. ગેટ્સે 2026 સુધી પરોપકારી ખર્ચ માટે $9 બિલિયન અને આગામી 20 વર્ષ માટે $200 બિલિયનનું બજેટ રાખ્યું છે. આ સમય દરમિયાન, તેઓ ફાઉન્ડેશનના સ્ટાફ અને વળતરમાં પણ ઘટાડો કરશે.