ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચના હીરો જાડેજા પર ICCની કાર્યવાહી, ફટકાર્યો દંડ

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ચાર ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી છે. તેઓએ નાગપુર ખાતે રમાયેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં એક દાવ અને 132 રનથી જીત મેળવી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ જીતીને શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ મેચમાં ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાએ પોતાના બોલ અને બેટથી અજાયબી કરી બતાવી હતી. તેણે મેચમાં કુલ સાત વિકેટ ઝડપી અને 70 રન બનાવ્યા. જાડેજાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તે પેનલ્ટીમાંથી બચી શક્યો નહીં.

Cricketer Ravindra Jadeja has been fined 25 per cent of his match fee for breaching Level 1 of the ICC Code of Conduct during the first Test against Australia in Nagpur: ICC

