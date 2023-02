PM મોદીએ ત્રિપુરામાં વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો કર્યા

ત્રિપુરામાં જનસભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભાજપ સરકારે ત્રિપુરાને હિંસાથી મુક્ત કરાવ્યું છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે ત્રિપુરામાં પહેલા માત્ર એક જ પક્ષને ધ્વજ ફરકાવવાનો અધિકાર હતો અને દરેક કામ માટે દાન આપવું પડતું હતું, પરંતુ ભાજપ સરકારે હિંસા અને દાનની આ સંસ્કૃતિમાંથી આઝાદી મેળવી છે. ભાજપ સરકારમાં કાયદાનું શાસન છે અને અહીં ડબલ એન્જિનની સરકાર બનશે. પીએમએ કહ્યું કે ત્રિપુરામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ઝડપી વિકાસ થયો છે.

For decades, rule of Congress and Communists hindered the development of Tripura. BJP govt brought development in Tripura. Violence isn't anymore the identity of Tripura. BJP made state free from fear & violence: PM Modi at election rally at Ambassa, Tripura#TripuraElections pic.twitter.com/NpcNRlncS8 — ANI (@ANI) February 11, 2023

ડાબેરી-કોંગ્રેસનું ગઠબંધન માત્ર દાન માટેઃ પીએમ મોદી

ત્રિપુરાના રાધાકિશોરપુરમાં એક રેલીમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે જેમણે વર્ષોથી ત્રિપુરાને વારાફરતી લૂંટ્યું, તેઓ ફરી એક સાથે આવ્યા છે. તેઓ દાન માટે આવ્યા છે. તમારું ભલું કરવા આવ્યા નથી. તેથી જ ત્રિપુરાના લોકોએ ડાબેરી-કોંગ્રેસની બેધારી તલવારથી સાવધાન રહેવું પડશે. જો તમે ડાબેરીઓને હટાવ્યા, તો પરિણામ પણ તમારી સામે છે… આજે ત્રિપુરાને મફત રાશન મળી રહ્યું છે, સંપૂર્ણ રાશન મળી રહ્યું છે. આનાથી જો કોઈને સૌથી વધુ ફાયદો થયો હોય તો મારી માતાઓ અને બહેનોને ફાયદો થયો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ડાબેરીઓ અને કોંગ્રેસના શાસનમાં હજારો ગામો એવા હતા જ્યાં રોડ ક્યારેય પહોંચી શક્યા નથી. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અમે અહીંના લગભગ 5000 ગામડાઓને રસ્તાઓ પૂરા પાડ્યા છે.

Earlier police stations in Tripura were captured by the CPM cadre but now under BJP rule, there's a rule of law in the state. Now, there's women empowerment in the state & there is an ease of living: PM Modi at an election rally at Ambassa, Tripura#TripuraElections2023 pic.twitter.com/i5WWI2elyv — ANI (@ANI) February 11, 2023

ડાબેરી અને કોંગ્રેસની સરકારોએ ગરીબોના સપના ચકનાચૂર કર્યાઃ પીએમ મોદી

ત્રિપુરાના રાધાકિશોરપુરમાં જાહેર સભાઓને સંબોધતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, ડાબેરી અને કોંગ્રેસની સરકારોએ ત્રિપુરાના ગરીબો, આદિવાસી સમુદાયો, મહિલાઓ અને યુવાનોના સપના ચકનાચૂર કર્યા છે. તેણે લોકોને ત્રિપુરા છોડવા મજબૂર કર્યા હતા. વીજળી અને પાણી મળવું પણ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું હતું. જો તમે ડાબેરીઓને હટાવ્યા તો તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે આજે ત્રિપુરામાં મફત રાશન મળી રહ્યું છે.

5000 km of roads were built in Tripura to connect its villages. A new airport was also built in Agartala. Optical fibre & 4G connectivity being brought to villages. Now, Tripura is becoming global. We're developing waterways to connect the northeast & Tripura with ports: PM Modi pic.twitter.com/9DpJAIh0lk — ANI (@ANI) February 11, 2023

ત્રિપુરામાં ભાજપ સરકારની વાપસીઃ પીએમ મોદી

વડાપ્રધાને કહ્યું કે જનસભામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી દર્શાવે છે કે ભાજપ સરકાર ત્રિપુરામાં પરત ફરી રહી છે. લોકોની ભારે હાજરી વિપક્ષની ઊંઘ હરામ કરી દે તેવી છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે અમે લોકોની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા માટે દિવસ-રાત કામ કર્યું છે. અહીં હાજર લોકો ત્રિપુરા પ્રત્યેના અમારા સમર્પણના ઉદાહરણ છે.

BJP govt is focussing on increasing the income of people in Tripura. Money has been transferred into the bank accounts of farmers under PM-Kisan. This amount will be increased once BJP comes back to power. Under our rule, farmers are reaping benefits of MSP: PM Modi in Tripura pic.twitter.com/1x5O4Q9JqS — ANI (@ANI) February 11, 2023

પીએમ મોદીએ ત્રિપુરાની જનતાને વચન આપ્યું હતું

રાધાકિશોરપુરમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું, હું ત્રિપુરાની જનતાને વચન આપું છું કે જો અહીં ફરીથી ભાજપની સરકાર બનશે તો રાજ્યના વિકાસને વધુ વેગ મળશે. તમારા સપના સાકાર થશે. ભાજપને આપવામાં આવેલ દરેક મત અમૂલ્ય છે. તમારા મતની શક્તિ તમારું અને તમારા બાળકોનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત કરશે.

Your arrival here in such large numbers to bless us is an announcement of the return of the BJP govt. Your presence here in record strength will give sleepless nights to our rivals: PM Narendra Modi in Radhakishorepur, Gomati#TripuraElections2023 pic.twitter.com/qqaaV11iYy — ANI (@ANI) February 11, 2023

પીએમ મોદીએ ત્રિપુરાના અંબાસામાં પણ ગર્જના કરી

ત્રિપુરાના અંબાસામાં ભાજપની વિજય સંકલ્પ રેલીને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ત્રિપુરા ચૂંટણી માટે આ મારી પ્રથમ જાહેર સભા છે અને હું જોઈ રહ્યો છું કે જ્યાં સુધી હું જોઈ શકું છું ત્યાં સુધી આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો દેખાય છે. હું તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. લોકોનું સ્મિત અને આ ઉત્સાહ જણાવે છે કે રાજ્યમાં ડબલ એન્જિનવાળી સરકારનો વિકાસ અટકશે નહીં. ચારે બાજુથી એક જ અવાજ આવી રહ્યો છે, ફરી એકવાર ડબલ એન્જિન સરકાર.

It was difficult for people to get even water & electricity. They did not get even basic facilities. Those who governed Delhi & Tripura earlier, never cared about these facilities. Those who looted Tripura for years & compelled people to live in paucity have now come together: PM pic.twitter.com/3TmICf3ML3 — ANI (@ANI) February 11, 2023

કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓએ ત્રિપુરાને વિકાસના મામલામાં પછાત કરી દીધું

પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાને અગાઉની કોંગ્રેસ અને ડાબેરી સરકારો પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે કોંગ્રેસ અને ડાબેરીઓએ ત્રિપુરાને વિકાસના મામલે પછાત ધકેલી દીધું હતું, પરંતુ અમારી સરકારે માત્ર પાંચ વર્ષમાં ત્રિપુરાને ઝડપી વિકાસના પાટા પર લાવી દીધું છે. સીપીએમના શાસનમાં પોલીસ સ્ટેશનો પર પણ સીપીએમ કેડરનો કબજો હતો પરંતુ હવે ભાજપના શાસનમાં કાયદાનું શાસન છે. લોકોનું જીવન સરળ બનાવવા અને મહિલા સશક્તિકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

5 years ago, when there was CPI(M) govt here, 'CPM ki chanda waali company' used to loot your ration. The poor wanted ration but Leftists used to loot the ration. You ousted them from Tripura & formed a double-engine govt here. People of Tripura can see its results: PM Modi pic.twitter.com/Qc8KHc466F — ANI (@ANI) February 11, 2023

પીએમએ કહ્યું કે ત્રિપુરામાં પાંચ હજાર કિલોમીટરના રસ્તાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે અને ગામડાઓને રસ્તાઓથી જોડવામાં આવ્યા છે. અગરતલામાં નવું એરપોર્ટ બનાવવામાં આવ્યું છે. ગામડાઓમાં ઓપ્ટિકલ ફાઈબર અને 4G કનેક્ટિવિટી આપવામાં આવી રહી છે. હવે ત્રિપુરા વૈશ્વિક બની ગયું છે. પૂર્વોત્તર રાજ્યોને જોડવા માટે જળમાર્ગો વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. ત્રિપુરામાં બંદર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે.