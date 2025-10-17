‘હિન્દુ છોકરીઓએ જીમમાં ન જવું જોઈએ, ઘરે…,’ BJP નેતાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

ભાજપના ધારાસભ્ય પહેલા પણ વિવાદમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે. વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન તેમના સમર્થકો એનસીપીના એક નેતા સાથે અથડાયા હતા, જેના કારણે પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી હતી. બંને નેતાઓના સમર્થકોને બાદમાં જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના ધારાસભ્ય ગોપીચંદ પડલકરે છોકરીઓ અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે છોકરીઓએ જીમમાં ન જવું જોઈએ; તેમણે ઘરની અંદર યોગ કરવો જોઈએ. તેમણે ભાર મૂક્યો કે આપણે હિન્દુ છોકરીઓને નિશાન બનાવતી આવી પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે સામૂહિક રીતે પ્રતિકાર વ્યવસ્થા બનાવવી જોઈએ. ધારાસભ્યએ ચિંતા વ્યક્ત કરી કે જીમ ટ્રેનર્સ છોકરીઓને તેમના જાળમાં ફસાવી શકે છે.
ભાજપના ધારાસભ્યએ કહ્યું,’હું અહીંની દીકરીઓને પણ અપીલ કરવા માંગુ છું. કૃપા કરીને આને સ્પષ્ટ રીતે સમજો અને ગેરમાર્ગે ન દોરો. હિન્દુઓ કહે છે કે,’આપણી ભાભીનો દીકરો આવો છે, આવો છે’; એવું નથી. યુવાન દીકરીઓ, જ્યારે તમે જીમમાં જાઓ છો ત્યારે પણ આ વાતનું ધ્યાન રાખો. એક મોટું ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યું છે. ટ્રેનર કોણ છે? ઘરે યોગ કરો. જીમમાં જવાની શું જરૂર છે? આ લોકો તમને ફસાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રમતગમતમાં તમારી સામે એક મોટું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે.”
ધારાસભ્યના નિવેદનનો વિરોધ
ઘણા લોકો ભાજપના ધારાસભ્યના નિવેદનનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. વિરોધ કરનારાઓ તેને સાંપ્રદાયિકતા અને મહિલા સ્વતંત્રતા સાથે જોડી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે મહિલાઓને ઘરની અંદર બધું કરવા માટે દબાણ કરી શકાતું નથી. તે જ સમયે, ધારાસભ્ય પર જીમમાં તાલીમ લેનારાઓ સામે નફરત ફેલાવવાનો અને તેને સાંપ્રદાયિક વળાંક આપવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
પડલકર પહેલા પણ વિવાદોમાં ફસાઈ ચૂક્યા છે. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન, 17 જુલાઈના રોજ વિધાનસભા ભવનના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર NCP નેતા જિતેન્દ્ર આવ્હાડ અને ગોપીનાથ પડલકરના સમર્થકો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આ પહેલા 16 જુલાઈના રોજ બંને ધારાસભ્યો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ ઘટના બાદ, મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને કહ્યું કે સંસદીય શિષ્ટાચાર, આચરણ અને સંદેશાવ્યવહાર જાળવવો એ દરેકની જવાબદારી છે. પડલકર અને આવ્હાડે તેમના સમર્થકો વચ્ચે થયેલા ઝઘડા પર વિધાનસભામાં દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું.