મોદી ટ્રમ્પથી ડરતા નથી… અમેરિકન ગાયિકાનો રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ

અમેરિકન ગાયિકા મેરી મિલબેનએ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પર કટાક્ષ કર્યો છે. તેમણે પીએમ મોદી વિરુદ્ધ રાહુલ ગાંધીની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ માટે રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું છે. વધુમાં, તેમણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતા પાસે વડા પ્રધાન બનવાની લાયકાતનો અભાવ છે. અમેરિકન ગાયિકા મેરી મિલબેનની આ ટિપ્પણી રાહુલ ગાંધી દ્વારા એક પોસ્ટમાં પીએમ મોદી પર ટ્રમ્પથી ડરવાનો આરોપ લગાવ્યાના એક દિવસ પછી આવી છે. રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પીએમ મોદી અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને નિર્ણય લેવા અને જાહેરાત કરવા દે છે કે ભારત રશિયન તેલ ખરીદશે નહીં.
You are wrong, @RahulGandhi.
PM @narendramodi is not afraid of President Trump. PM Modi understands the long game and his diplomacy with the U.S. is strategic. Just as @POTUS will always put America’s interests first, so will PM Modi do what is best for India. And I applaud that.… https://t.co/4p0HNRCAv2
— Mary Millben (@MaryMillben) October 17, 2025
અમેરિકન ગાયિકાએ રાહુલ ગાંધીની પોસ્ટ વિશે શું કહ્યું?
પીએમ મોદી વિશે રાહુલ ગાંધીની પોસ્ટ અંગે, અમેરિકન ગાયિકાએ કહ્યું, રાહુલ ગાંધી, તમે ખોટા છો. પીએમ મોદી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પથી ડરતા નથી. પીએમ મોદી લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના સમજે છે અને અમેરિકા સાથે રાજદ્વારી વ્યૂહરચના ધરાવે છે. જેમ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ હંમેશા અમેરિકાના હિતોને પ્રથમ રાખે છે, તેમ પીએમ મોદી પણ દેશને પ્રથમ રાખે છે. પીએમ મોદી એ જ કરશે જે ભારત માટે શ્રેષ્ઠ છે. હું આની પ્રશંસા કરું છું.
PM Modi is frightened of Trump.
1. Allows Trump to decide and announce that India will not buy Russian oil.
2. Keeps sending congratulatory messages despite repeated snubs.
3. Canceled the Finance Minister’s visit to America.
4. Skipped Sharm el-Sheikh.
5. Doesn’t contradict him…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2025
પોતાની પોસ્ટમાં, અમેરિકન ગાયિકાએ કહ્યું કે પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ હંમેશા તે જ કરે છે જે તેમના દેશ માટે યોગ્ય છે. તેણીએ કહ્યું કે તેણીને રાહુલ ગાંધી ક્યારેય આ સમજશે તેવી અપેક્ષા નથી. ગાયિકાએ કહ્યું, હું અપેક્ષા રાખતી નથી કે તમે આ પ્રકારના નેતૃત્વને સમજો કારણ કે તમારી પાસે ભારતના પીએમ બનવાની કુશળતા નથી.
અમેરિકન ગાયિકા મિલબેન હંમેશા પીએમ મોદીની ચાહક રહી છે. તે એક કલાકાર અને સાંસ્કૃતિક રાજદૂત છે. તે જૂન 2023 માં પીએમ મોદીને મળી હતી, જ્યારે તેઓ અમેરિકાની મુલાકાતે હતા. તે દરમિયાન, તેણીએ રોનાલ્ડ ભવનમાં ભારતીય રાષ્ટ્રગીત ગાયું. ત્યારબાદ, તેણીએ પીએમ મોદીના પગ સ્પર્શ કર્યા અને તેમના આશીર્વાદ માંગ્યા.