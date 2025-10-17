જર્મન, ઓસ્ટ્રિયન કંપનીઓએ ગિફ્ટ સિટીમાં બિઝનેસ માટે રસ દર્શાવ્યો

ગાંધીનગરઃ ઓસ્ટ્રિયા, જર્મની અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનાં અગ્રણી સંસ્થાનોએ ગત સપ્તાહે ગિફ્ટ સિટીના MD તથા ગ્રુપ CEO સંજય કૌલના નેતૃત્વ હેઠળ ઓસ્ટ્રિયા અને જર્મનીમાં યોજાયેલા ઉચ્ચ સ્તરના રોડ-શોમાં ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક સિટી (ગિફ્ટ સિટી)માં બિઝનેસની તકો શોધવા માટે મજબૂત રસ દર્શાવ્યો છે. ગિફ્ટ સિટીએ ભારતનું સૌપ્રથમ અને એકમાત્ર ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીઝ સેન્ટર (IFSC) અને રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વનો પ્રોજેક્ટ છે.
આ મુલાકાત ગિફ્ટ સિટીના વૈશ્વિક જોડાણને ગહન બનાવવામાં અને તેની નાણાકીય સેવાઓ, ગ્લોબલ કેપેસિટી સેન્ટર્સ (GCC) તથા આર એન્ડ ડી સંચાલિત નવીનતાઓ માટેના પસંદગીના સ્થળ તરીકે સ્થાપિત કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહી હતી. જર્મની અને ઓસ્ટ્રિયા બંને દેશોનાં સંસ્થાનોએ IFSC તરીકે ગિફ્ટ સિટીના સ્ટેટસ, તેના પ્રગતિશીલ નિયમનકારી માળખા, નીતિવિષયક પ્રોત્સાહનો તથા સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ, ગ્લોબલ ઇન-હાઉસ સેન્ટર્સ, આરએન્ડડી સુવિધાઓ તથા રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કામગીરીઓ સ્થાપવા માટે કુશળ કર્મચારીઓનો લાભ લેવામાં ઊંડો રસ દર્શાવ્યો છે.
ગિફ્ટ સિટીના પ્રતિનિધિમંડળે Infineon Technologies, Siemens Financial Services, Allianz Partners, Munich Re, Mutares SE & Co. KGaA, Knorr-Bremse, Start2 Group અને અન્ય સંસ્થાનોનાના સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ્સ સાથે વ્યૂહાત્મક ચર્ચાઓ હાથ ધરી હતી.
ગિફ્ટ સિટીએ ઝડપ, વિસ્તરણ અને નિયમનકારી સ્પષ્ટતા ઇચ્છતા વૈશ્વિક સંસ્થાનો માટે વ્યૂહાત્મક કેન્દ્ર તરીકે ઊભરી રહી છે. જર્મની અને ઓસ્ટ્રિયામાં અમારી વાતચીતે દ્વિપક્ષી વ્યાવસાયિક સંબંધોને વિસ્તારવા અને ફાઇનાન્સ, ટેક્નોલોજી તથા ઇનોવેશનમાં ઉચ્ચ મૂલ્ય ધરાવતી કામગીરી માટે ગિફ્ટ સિટીની ઇકોસિસ્ટમનો લાભ લેવા માટે સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાની પુષ્ટિ કરી હતી, એમ કૌલે જણાવ્યું હતું.
આ મુલાકાતમાં કૌલે ભારત-જર્મની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના 25 વર્ષોની ઉજવણીના પ્રસંગે મ્યુનિકમાં કોન્સ્યુલેટ જનરલ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા આયોજિત એક વિશેષ સમારંભમાં 60થી વધુ જર્મની બિઝનેસ લીડર્સને સંબોધિત કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં બંને દેશો વચ્ચે ઔદ્યોગિક અને નાણાંકીય સહયોગ માટે વ્યાપક અવકાશ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ગિફ્ટ સિટીએ ભારતમાં કામગીરી સ્થાપવા માટે જર્મન કંપનીઓ માટે લાભદાયક તકો રજૂ કરી હતી.
ઓસ્ટ્રિયામાં ગિફ્ટ સિટીના પ્રતિનિધિમંડળે 39મા Alpbacher Finanzsymposium માં ભાગ લીધો. આ અગ્રણી ફાઇનાન્શિયલ કોન્ફરન્સમાં ઓસ્ટ્રિયન, જર્મન અને સ્વિસ કંપનીઓના CFO, CEO અને ટ્રેઝરર સહિત 400થી વધુ વરિષ્ઠ બિઝનેસ લીડર્સે હાજરી આપી હતી.આ સફળ રોડ શોએ દેશના અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય અને વ્યાવસાયિક કેન્દ્ર તરીકે ગિફ્ટ સિટીના વધતા કદની પુનઃપુષ્ટિ કરી હતી, જે વૈશ્વિક બજારોને જોડે છે, સીમા પારના સહયોગને પ્રોત્સાહન આપે છે અને નવીનતા-આધારિત વૃદ્ધિના હવે પછીના તબક્કાને આગળ ધપાવે છે.