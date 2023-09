વાયબ્રન્ટ સમિટ મારા માટે મજબૂત બોન્ડિંગનું પ્રતીકઃ PM મોદી

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં સાયન્સ સિટીમાં વાયબ્રન્ટ ગુજરાતની સફળતાનાં 20 વર્ષની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને પ્રદેશાધ્યક્ષ સીઆર પાટીલ સહિતના નેતાઓ હાજર રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ વાયબ્રન્ટ સમિટના સફળતાની ફિલ્મ બતાવવામાં આવી છે. વર્ષ 2003માં વાયબ્રન્ટ ગુજરાતનો પ્રારંભ થયો હતો.

આ પ્રસંગે મોદીએ કહ્યું હતું કે ગુજરાત વાયબ્રન્ટનું એક નાનું બીજ વાવ્યું હતું, એ આજે વટવૃક્ષ બની ગયું છે, આ એક બ્રાન્ડિંગનું આયોજન નહીં બોન્ડિંગનું આયોજન છે. દુનિયા માટે આ બ્રાન્ડ હોઇ શકે પણ મારા માટે સફળ બોન્ડિંગ છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં આ સમિટ પહેલાં રોકાણકારોને ધમકાવવામાં આવતા હતા. ગુજરાતને બદનામ કરવા માટે ષડયંત્ર રચવામાં આવતાં હતાં. વિશ્વ ગુજરાતની સફળતા જોઈ રહી છે.

20 years of @VibrantGujarat Summit is a significant milestone. The Summit has been instrumental in attracting investments and advancing the state's growth. https://t.co/rUB0MN0vrb

— Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2023