PM મોદીની દેશને સેમિકન્ડક્ટર હબ બનાવવા નાણાકીય સહાયની જાહેરાત

ગાંધીનગરઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ રાજ્ય પ્રવાસે છે, તેમણે આજે ગાંધીનગરમાં ‘સેમિકોન ઇન્ડિયા 2023’ કાર્યક્રમનું ઉદઘાટન કર્યું. દેશ-વિદેશની અનેક કંપનીઓએ ભારતમાં મૂડીરોકાણ કરવા આવી છે. આ કંપનીઓ ભારતમાં તકો જોઈ રહી છે. જેથી આ કંપની ભારતમાં મૂડીરોકાણ કરવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે દેશમાં સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ સુવિધા સ્થાપવા સરકાર ટેક કંપનીઓને 50 ટકા નાણાકીય સહાય આપશે. આ ત્રણ દિવસીય કાર્યક્રમમાં સેમીકન્ડક્ટર ચિપ, ડિસ્પ્લે ફેબ, ચિપ ડિઝાઇન, એસેમ્બલિંગ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા તજજ્ઞો દ્વારા પેનલ ડિસ્કશન પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ કાર્યક્રમમાં ફોક્સકોન, માઇક્રોન, એએમડી, આઇબીએમ, માર્વેલ, વેદાન્તા, એલએએમ રિસર્ચ, એનએક્સપી સેમી કન્ડક્ટર્સ, એસટી માઇક્રોઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ગ્રાન્ટવુડ ટેક્નોલોજીસ, ઇન્ફીનિયોન ટેક્નોલોજીસ, અપ્લાઇડ મટિરિયલ્સ અને આ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી અન્ય જાણીતી કંપનીઓ ભાગ લીધો હતો.

