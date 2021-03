PM મોદીએ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન મોદી અમદાવાદમાં આવી પહોંચ્યા હતા, એ પછી તેઓ સાબરમતી ગાંધી આશ્રમ પહોંચ્યા હતા, વડા પ્રધાન મોદીએ સાબરમતી આશ્રમમાં હૃદયકુંજમાં મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી તેમણે હ્રદયકુંજમાં ગાંધીજીની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવી હતી. આશ્રમની વિઝિટર્સ બુકમાં વડા પ્રધાને મેસજ લખ્યો. વડા પ્રધાને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો આરંભ કરાવ્યો હતો. આ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની દેશભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવશે. વડા પ્રધાને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની વેબસાઇટ india75.nic.in પણ લોન્ચ કરી હતી.

વડા પ્રધાન મોદી દેશની આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. વડા પ્રધાનની સાથે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન વિજય રૂપાણી, રાજ્યના રાજ્યપાલ અને અન્ય નેતાઓ સાથે છે.

Today’s #AmritMahotsav programme begins from Sabarmati Ashram, from where the Dandi March began. The March had a key role in furthering a spirit of pride and Aatmanirbharta among India’s people. Going #VocalForLocal is a wonderful tribute to Bapu and our great freedom fighters.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 12, 2021