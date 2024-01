ભારત વિશ્વનાં ત્રણ અર્થતંત્રોમાં સામેલ થશેઃ PM મોદી

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન મોદીએ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં સામેલ થવા આવેલા તમામ દેશોનો આભાર માન્યો હતો. અમે લક્ષ્ય રાખ્યું છે કે જ્યારે ભારત સ્વતંત્રતાનાં 100 વર્ષની ઉજવણી કરશે, ત્યાં સુધી એ વિકાસશીલ નહીં, બલકે એક વિકસિત દેશ હશે. એટલા માટે આ દેશ માટે 25 વર્ષનો કાર્યકાળ અમૃત કાળ છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

આ નવા સપના નવા સંકલ્પ અને નિત્ય નૂતન સિદ્ધિઓનો કાળ છે. આ અમૃત કાળમાં સૌપ્રથમ વાર વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનું મહત્વ ઓર વધી ગયું છે. આ સમિટમાં આવેલા 100થી વધુ દેશોના પ્રતિનિધિઓ ભારતની વિકાસ યાત્રાના મહત્ત્વના સહયોગી છે. હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. આથી થોડાં વર્ષો પૂર્વે ભારત વિશ્વની પાંચમા ક્રમનું અર્થતંત્ર હતું, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં હવે ભારત વિશ્વનું ત્રીજા ક્રમનું અર્થતંત્ર બની જશે અને એ મોદીની ગેરન્ટી છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

The @VibrantGujarat Global Summit has played a crucial role in drawing investments and propelling the state’s development. https://t.co/D8D2Y4pllX

— Narendra Modi (@narendramodi) January 10, 2024