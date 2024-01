આધુનિક ભારતના ગ્રોથનું ગુજરાત પ્રવેશદ્વાર છેઃ મુકેશ અંબાણી

ગાંધીનગરઃ વડાપ્રધાન મોદીના હસ્તે 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024નું ઉદઘાટન થયું હતું. આ વખતે સમિટની થીમ ગેટવે ટુ ફ્યુચર છે. આ પ્રસંગે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ સંબોધન કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ‘मोदी है तो मुमकिन है’ પર વિશ્વાસ બનેલો છે. આધુનિક ભારતના ગ્રોથમાં ગુજરાત પ્રવેશદ્વાર છે. ગુજરાત મારા માટે કર્મભૂમિ અને માતૃભૂમિ છે. રિલાયન્સ દેશમાં રૂ. 12 લાખ કરોડનું મૂડીરોકાણ કરશે.

તેમણે ગુજરાતની એક વાક્ય બોલતાં કહ્યું હતું કે હું ગુજરાતી હોવાનો મને ગર્વ છે. મુકેશ અંબાણીએ પોતાના દિવગંત પિતાને યાદ કરતા જણાવ્યું હતું કે તેમના પિતા નાનપણમાં કહેતા હતા કે ગુજરાત હંમેશા તમારી કર્મભૂમિ રહેશે. વડા પ્રધાન મોદી વિશે તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી, ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ પીએમ છે અને તેઓ જે વિઝન કરે છે તેનું અમલીકરણ કરે છે.

વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં ગુજરાતમાં રિલાયન્સના ભવિષ્યના પ્લાન વિશે જણાવતાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીએ કહ્યું હતું કે મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. આ સાથે તેમણે કહ્યું કે અમે ગુજરાતના વિકાસ માટે તત્પર રહીશું.

"Reliance was, is, and will always remain a Gujarati company. Each of Reliance’s businesses is striving to fulfill the dreams of my 7cr fellow Gujaratis."

In an inspirational address at #VGGS2024, Sh #MukeshAmbani reinforces #Reliance's commitment to Gujarat's growth story.… pic.twitter.com/TQe9dwLo13

