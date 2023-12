કોંગ્રેસે અમદાવાદ સહિત 10 જિલ્લાઓના પ્રમુખોની નિમણૂક કરી

અમદાવાદઃ દેશમાં આગામી વર્ષે લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણી માટે કમર કસવા માંડી છે અને રાજ્યમાં અમદાવાદ સહિત 10 જિલ્લાઓના પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે.

કોંગ્રેસે ગુજરાત રાજ્યના સંગઠનમાં મોટા ફેરફાર કરતા 10 જિલ્લાઓના પ્રમુખોની નિમણૂક કરી છે, જેમાં અમદાવાદના જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે હિંમતસિંહ પટેલ, રાજકોટ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે લલિત વસોયા, અમરેલી જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે પ્રતાપ દુધાત, જૂનાગઢ શહેર પ્રમુખ તરીકે ભરત અમિપરા, પંચમહાલ જિલ્લામાં પ્રમુખ તરીકે ચેતનસિંહ પરમાર, ખેડા જિલ્લાપ્રમુખ તરીકે ચંદ્રશેખર ડાભી, આણંદ જિલ્લાપ્રમુખ તરીકે વિનુભાઈ સોલંકી, વડોદરા જિલ્લાપ્રમુખ તરીકે જશપાલસિંહ પઢિયાર, નર્મદા જિલ્લાપ્રમુખ તરીકે પ્રફુલ પટેલ અને ડાંગ જિલ્લાપ્રમુખ તરીકે મુકેશ પટેલની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

Wishing the best to all the newly appointed members of Political Affairs Committee of Gujarat Pradesh Congress Committee, Gujarat Pradesh congress election committee and President of District Congress committees. pic.twitter.com/VHmZPpqzp6

— Gujarat Congress (@INCGujarat) December 8, 2023