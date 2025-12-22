ખેડૂતોને દિવસે વીજળી માટે રૂ. 5,000 કરોડથી વધુનું રોકાણ

ગાંધીનગર: કૃષિ ક્ષેત્ર માટે રાજ્ય સરકારે કહ્યું છે કે માર્ચ 2026 સુધીમાં બધા ખેડૂતોને દિવસ દરમિયાન સિંચાઈ માટે વીજળી મળશે.મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, “કિસાન સૂર્યોદય યોજના (KSY) ખેડૂત-કેન્દ્રિત શાસન તરફ રાજ્યના કેન્દ્રિત અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ખેડૂતો રાષ્ટ્રની કરોડરજ્જુ છે. ભારતનો વિકાસ ત્યારે જ શક્ય છે જ્યારે ખેડૂતો સમૃદ્ધ, સુરક્ષિત અને આત્મનિર્ભર હોય.”
૨૦૨૦માં શરૂ કરાયેલ, કિસાન સૂર્યોદય યોજનાએ રાજ્યના ૯૮.૬૬ ટકા વિસ્તારને આવરી લેતા ૧૭,૦૧૮ ગામડાઓને દિવસના સમયે વીજળી પૂરી પાડવાની સુવિધા આપી છે, જેનાથી લગભગ ૧૯.૬૯ લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે.
શરૂઆતમાં સવારે ૫ થી રાત્રે ૯ વાગ્યાની વચ્ચે બે શિફ્ટમાં અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી, આ યોજનાને બાદમાં સિંગલ-શિફ્ટ ડેટાઇમ મોડેલમાં સુધારી દેવામાં આવી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે સવારે ૭ થી સાંજે ૫ વાગ્યાની વચ્ચે વીજળી પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આ શિફ્ટથી માત્ર સિંચાઈ કાર્યક્ષમતામાં સુધારો થયો નથી પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સલામતી અને ઉત્પાદકતામાં પણ વધારો થયો છે. હાલમાં, રાજ્યના ૯૮ ટકા સબસ્ટેશનોને દિવસના સમયે કામગીરીમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બાકીના ૨૩૧ ગામડાઓને છેલ્લા ૪૫ રોટેશનલ સબસ્ટેશનોને ખસેડીને આવરી લેવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે.
જેના માટે રાજ્ય સરકારે રૂ. ૫,૩૫૩.૬૨ કરોડનું રોકાણ કર્યું છે, જેમાં ૪૦ નવા સબસ્ટેશન સ્થાપવામાં આવ્યા છે, ૪,૬૪૦.૭૩ સર્કિટ કિલોમીટર (CKM) ટ્રાન્સમિશન લાઇનો નાખવામાં આવી છે અને ૩,૯૨૭.૭૨ CKM MVCC કાર્યો દ્વારા વિતરણ નેટવર્કને મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે.
આગળ જોતાં, રાજ્યની માલિકીની ગુજરાત એનર્જી ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GETCO) એ ૨૦૨૬-૨૭ માટે એક મહત્વાકાંક્ષી યોજના તૈયાર કરી છે, જેમાં પાંચ નવા સબસ્ટેશનનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે અને રૂ. ૧,૦૦૦ કરોડના અંદાજિત ખર્ચે લગભગ ૧,૧૦૦ CKM ટ્રાન્સમિશન નેટવર્કને મજબૂત બનાવવામાં આવ્યું છે.