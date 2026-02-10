મંત્રીઓને ‘નેવા’ એપ્લિકેશનની તાલીમ અપાઈ

ગાંધીનગર: વિધાનસભાના નેવા સેવા કેન્દ્ર ખાતે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીની અધ્યક્ષતામાં નવનિયુક્ત કેબિનેટ અને રાજ્યકક્ષા મંત્રીઓને ‘નેવા’ એપ્લિકેશનની તાલીમ આપવામાં આવી હતી.આ પ્રસંગે શંકર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, “ગુજરાત હરહંમેશ ટેક્નોલોજીનો સફળતા પૂર્વક ઉપયોગ કરતું રહ્યું છે. ગુજરાત વિધાનસભાનું તમામ કામકાજ ઓનલાઈન કરવામાં આવ્યું છે. જેથી આપ સૌ નવનિયુક્ત મંત્રીઓ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ વિશે વધુ માહિતગાર બનો અને વિધાનસભાની કામગીરી વધુ સરળ બનાવી શકો તે માટે આ તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.”આગામી ૧૫મી વિધાનસભાના આઠમા સત્રમાં નવનિયુક્ત મંત્રીઓ નેવા એપ્લિકેશનના માધ્યમથી પોતાની કામગીરીના જવાબો પેપરલેસ આપી શકે તે અંગેની સુદ્રઢ વ્યવસ્થા આ એપ્લિકેશન મારફતે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. તેમણે નવનિયુક્ત મંત્રીઓને શક્ય એટલા ઓછા શબ્દોમાં પોતાના પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા સુચન કર્યું હતું. આ તાલીમ દરમિયાન નવનિયુક્ત મંત્રીઓએ નેશનલ ઇ-વિધાન એપ્લિકેશન થકી થનાર અલગ-અલગ કામગીરીની બારીકાઇથી માહિતી મેળવી હતી. આ ઉપરાંત એપ્લિકેશન મારફતે વિધાનસભા કાર્યવાહી સંલગ્ન એલ.એ.ક્યુ સહિતની વિવિધ પ્રક્રિયા કેવી રીતે કરવી તેની સવિસ્તૃત માહિતી મેળવી હતી.