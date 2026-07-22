ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા મુદ્દે સરકાર નહીં ઝૂકે, ચર્ચા માટે તૈયાર

નવી દિલ્હીઃ જંતર-મંતર ખાતે નીટ (NEET) પેપર લીક મુદ્દે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ મંગળવારે સરકારના વરિષ્ઠ સ્તરે એક જ સત્તાવાર વલણ જોવા મળ્યું હતું. સરકારનું કહેવું છે કે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માગ રાજકીય છે અને સરકાર તેની આગળ ઝૂકવાની નથી. નીટ પેપર લીક સાથે જોડાયેલી ખામીઓને સુધારી લેવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત, ત્રણ મુખ્ય પ્રવેશ પરીક્ષાઓ—નીટ રિ-ટેસ્ટ, CUET અને JEE Main—અંતર્ગત પ્રવેશ પ્રક્રિયા મોટા ભાગે યોગ્ય માર્ગ પર છે અને સરકાર સંસદમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા તૈયાર છે.
રાજીનામાની માગ સામે ઝૂકવાનો કોઈ ઇરાદો નથી
વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે કેન્દ્ર સરકારનો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માગ સામે ઝૂકવાનો કોઈ ઇરાદો નથી. તેમણે દલીલ કરી કે મંત્રીએ ન તો ખામીઓનો ઇનકાર કર્યો છે અને ન તો જવાબદારીમાંથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ કહ્યું હતું કે સમસ્યા હતી. અમે આ વાત જાહેરમાં સ્વીકારી છે અને તેની જવાબદારી પણ જાહેરમાં લીધી છે. સરકાર આ મુદ્દાથી મોં નથી ફેરવી રહી. સરકારનું માનવું છે કે હવે ધ્યાન શૈક્ષણિક સત્રને સરળતાથી આગળ વધારવા પર હોવું જોઈએ, અને તે વિવાદને ફરીથી ઉઠાવવા પર નહીં, જેને સરકાર વહીવટી રીતે ઉકેલાયેલો માને છે.
મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાં પાછા ફર્યા છે
અધિકારીઓએ નીટ, CUET અને JEE Mainમાં પ્રવેશ પ્રક્રિયાની પ્રગતિનો ઉલ્લેખ કર્યો. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ કેમ્પસમાં પાછા આવી ગયા છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં આશરે 72,000 વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશથી એ સંકેત મળે છે કે શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ ફરી સામાન્ય બની રહી છે. એક અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું હતું કે અમે એવું નથી કહી રહ્યા કે લોકોને વિરોધ કરવાનો અધિકાર નથી. લોકશાહીમાં લોકોને વિરોધ કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
સંસદમાં ચર્ચા માટે સરકાર તૈયાર
જોકે સરકાર રાજીનામાની માગ સ્વીકારવા તૈયાર નથી, તેમ છતાં તેનું કહેવું છે કે તે સંસદમાં ચર્ચા કરવા વિરુદ્ધ નથી. એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે ચર્ચા થવી જોઈએ. સંસદમાં સંવાદ થવો જોઈએ. સરકાર દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.