Golden Globe Awards: ઓવેન કૂપરે વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો, પ્રિયંકા-નિકનો સુંદર લુક

ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સ 2026 (Golden Globe Awards 2026)ના વિજેતાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટોચની ફિલ્મોથી લઈને ટીવી શ્રેણી અને અભિનય પુરસ્કારો સુધી, આ વર્ષે કોણે મોટા ઈનામો જીત્યા તેની સંપૂર્ણ યાદી અહીં છે.
2026 ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સના વિજેતાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અમેરિકન સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડિયન અને અભિનેત્રી નિક્કી ગ્લેઝરે સતત બીજા વર્ષે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું અને આ વર્ષના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી હતી. આ વર્ષના ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સના તમામ વિજેતાઓ વિશે જાણીએ. 2026 ગોલ્ડન ગ્લોબ એવોર્ડ્સનું આયોજન લોસ એન્જલસની બેવર્લી હિલ્ટન હોટેલમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
આ એવોર્ડ સમારોહમાં હોલીવૂડની જાણીતી હસ્તીઓ સાથે પ્રિયંકા ચોપરાનો દબદબો પણ જોવા મળ્યો. પતિ નિક જોનાસ સાથે દેશી ગર્લે આ સમારોહમાં હાજરી આપી હતી.
ગોલ્ડન ગ્લોબ અવોર્ડ્સ 2026 ના વિજેતાઓની યાદી (ફિલ્મ)
બેસ્ટ અભિનેત્રી (ડ્રામા): “હેનમેટ” માટે જેસી બકલે
બેસ્ટ અભિનેતા (ડ્રામા): “ધ સિક્રેટ એજન્ટ” માટે વેગનર મૌરા
બેસ્ટ ફિલ્મ (ડ્રામા): હેનમેટ
મોશન પિક્ચરમાં શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રી: “વન બેટલ આફ્ટર અધર” માટે ટેયાના ટેલર
મોશન પિક્ચરમાં શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતા : “સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુ” માટે સ્ટેલન સ્કાર્સગાર્ડ
બેસ્ટ પટકથા: “વન બેટલ આફ્ટર અધર” માટે પોલ થોમસ એન્ડરસન
શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (મ્યુઝિકલ/કોમેડી): “ઇફ આઈ હેડ લેગ્સ આઈ ડ કિક યુ” માટે રોઝ બાયર્ન
શ્રેષ્ઠ અભિનેતા (મ્યુઝિકલ/કોમેડી): “માર્ટી સુપ્રીમ” માટે ટિમોથી ચેલામેટ
શ્રેષ્ઠ ફિલ્મ (મ્યુઝિકલ/કોમેડી): “વન બેટલ આફ્ટર અધર”
શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શક: વન બેટલ આફ્ટર અર માટે પોલ થોમસ એન્ડરસન
ગોલ્ડન ગ્લોબ્સ 2026 વિજેતાઓની યાદી (ટીવી )
બેસ્ટ અભિનેતા (ડ્રામા): ધ પિટ માટે નોહ વાયલ
બેસ્ટ અભિનેત્રી (ડ્રામા): પ્લુરિબસ માટે રિયા સીહોર્ન
શ્રેષ્ઠ ટીવી શ્રેણી (નાટક): ધ પિટ
શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતા: એડોલેસેંસ માટે ઓવેન કૂપર
શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેત્રી: એડોલેસેંસ માટે એરિન ડોહર્ટી
શ્રેષ્ઠ અભિનેતા (મ્યુઝિકલ/કોમેડી): ધ સ્ટુડિયો માટે સેથ રોજેન
શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (મ્યુઝિકલ/કોમેડી): હેક્સ માટે જીનીન સ્માર્ટ
શ્રેષ્ઠ ટીવી શ્રેણી (મ્યુઝુકલ/કોમેડી): ધ સ્ટુડિયો
શ્રેષ્ઠ અભિનેતા (લિમિટેડ સીરિઝ, એન્થોલોજી સીરિઝ, અથવા મોશન પિક્ચર મેડ ફોર ટેલિવિઝન) – એડોલેસેંસ માટે સ્ટીફન ગ્રેહામ
શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (લિમિટેડ સીરિઝ, એન્થોલોજી સીરિઝ, અથવા મોશન પિક્ચર મેડ ફોર ટેલિવિઝન) – મિશેલ વિલિયમ્સ ડાઇંગ ફોર સેક્સ
શ્રેષ્ઠ ટીવી શ્રેણી (લિમિટેડ સિરીઝ, એન્થોલોજી સિરીઝ, અથવા મોશન પિક્ચર મેડ ફોર ટેલિવિઝન) – એડોલેસેંસ
શ્રેષ્ઠ પોડકાસ્ટ: એમી પોહલર સાથે ગુડ હેંગ
ગોલ્ડન ગ્લોબ 2026 નોમિનેશન લીડર્સ
લિયોનાર્ડો ડીકેપ્રિયોની “વન બેટલ આફ્ટર અધર” ને નવ નોમિનેશન મળ્યા, જે ગોલ્ડન ગ્લોબના ઇતિહાસમાં છઠ્ઠી એવી ફિલ્મ બની ગઈ જેને પાંચ નોમિનેશન અને એક એક્ટિંગ કેટેગરીમાં નોમિનેશન મળ્યુ, પછી તે ગમે તે પ્રકારનું હોય. ત્યારબાદ રેનેટ રેન્સવે, સ્ટેલન સ્કાર્સગાર્ડ, એલે ફેનિંગ અને ઇન્ગા ઇબ્સડોટર લિલિયાસની “સેન્ટિમેન્ટલ વેલ્યુઝ” ને આઠ નોમિનેશન મળ્યા અને “સિનર્સ”ને સાત નોમિનેશન મળ્યા હતાં.