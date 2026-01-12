રશિયા કે વેનેઝુએલા, ભારત માટે કોનું ઓઈલ સસ્તું પડે ?

અમેરિકી હસ્તક્ષેપ બાદ વેનેઝુએલામાં થયેલા રાજકીય ફેરફારો પછી ત્યાંનું કાચું તેલ ફરીથી વૈશ્વિક ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી ગયું છે. અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપ દ્વારા વેનેઝુએલાથી 50 મિલિયન બેરલ તેલ ખરીદવાની જાહેરાત બાદ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે જો વેનેઝુએલાનું તેલ વૈશ્વિક બજારમાં આવે છે તો તે માર્કેટ પ્રાઇસ પર જ વેચાશે.
જો વેનેઝુએલાનું તેલ અમેરિકાના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ વેચાય છે તો તેની કિંમત WTI બેચમાર્ક મુજબ નક્કી થવાની શક્યતા છે, જે હાલ લગભગ 60 ડોલર પ્રતિ બેરલ છે. જ્યારે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ધોરણે આ કિંમત 63 ડોલર પ્રતિ બેરલથી ઉપર જઈ શકે છે. ભૌગોલિક રીતે વેનેઝુએલા ભારતની તુલનામાં નજીક હોવા છતાં, સપ્લાય ચેન અને રાજકીય નિયંત્રણો કારણે ભાવ પર મોટો અસર પડે છે.
બીજી તરફ, રશિયાથી ભારતને કાચું તેલ ડિસ્કાઉન્ટ પર મળી રહ્યું છે. હાલ ભારતને રશિયન તેલ માર્કેટ ભાવની સરખામણીમાં 10થી 15 ડોલર પ્રતિ બેરલ સસ્તું મળે છે. શિપમેન્ટ ખર્ચ ઉમેર્યા બાદ પણ રશિયન તેલ વેનેઝુએલાની તુલનામાં વધુ સસ્તું હોવાનું નિષ્ણાતો માને છે.
વેનેઝુએલાના તેલ અંગે અનિશ્ચિતતા એ પણ છે કે સપ્લાય સીધા વેનેઝુએલાથી આવશે કે પછી અમેરિકા મારફતે. જો શિપમેન્ટ અમેરિકા પરથી થશે તો ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે વેનેઝુએલાથી તેલ ખરીદવા માટે અમેરિકાની મંજૂરી માગી છે, પરંતુ હજુ સુધી સ્પષ્ટ નિર્ણય લેવાયો નથી.
રશિયન તેલ પર અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયનના પ્રતિબંધોના કારણે સપ્લાયમાં ઘટાડો થયો છે, છતાં 2025માં ભારતના કુલ તેલ આયાતમાં રશિયાની હિસ્સેદારી નોંધપાત્ર રહી છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે હાલની પરિસ્થિતિમાં ભારત માટે રશિયન કાચું તેલ જ વધુ સસ્તું અને વ્યવહારૂ વિકલ્પ છે.