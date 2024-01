જ્ઞાનવાપી કેસમાં હિન્દુ પક્ષની મોટી જીત, પૂજા કરવાની મંજૂરી મળી

જ્ઞાનવાપી કેસમાં હિન્દુ પક્ષે મોટી જીત હાંસલ કરી છે. જિલ્લા કોર્ટે હિન્દુ પક્ષને વ્યાસ ભોંયરામાં પૂજા કરવાનો અધિકાર આપવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ અંગે હિંદુ પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ વિષ્ણુ શંકર જૈને કહ્યું કે, અમે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં કેવિયેટ દાખલ કરીશું. બુધવારે હિન્દુ પક્ષ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર વારાણસીની જિલ્લા અદાલતે વ્યાસના ભોંયરામાં પૂજા કરવાનો અધિકાર આપવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આ સાથે અન્ય એક અરજી પર વારાણસી જિલ્લા અદાલતે આદેશ આપ્યો અને જ્ઞાનવાપી સંકુલમાં સ્થિત વ્યાસજીના ભોંયરામાં પૂજાની વ્યવસ્થા કરવા નિર્દેશ આપ્યો.

