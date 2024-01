સંસદમાં પીએમ મોદીના રામ-રામ…

અયોધ્યામાં ભગવાન રામલલાના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પછી જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકોને સંબોધન કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે તેમણે રામ-રામથી શરૂઆત કરી અને સિયારામ પર સમાપ્ત થઈ. બુધવારે સંસદના બજેટ સત્ર પહેલા મીડિયાને સંબોધિત કરતી વખતે પીએમ મોદીએ ફરીથી પોતાને ‘રામ-રામ’થી સંબોધ્યા. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું, ‘2024 માટે તમને બધાને રામ-રામ.’ આ રીતે પીએમ મોદીએ પોતાની વાતની શરૂઆત કરતા અને પછી સમાપ્ત કરતી વખતે ‘રામ-રામ’ કહ્યું. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ માત્ર સ્વયંભૂ નથી કર્યું, પરંતુ તેનો ઊંડો રાજકીય અને સામાજિક અર્થ પણ છે. ભાજપ રામ મંદિર મુદ્દાની આસપાસ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી માટે પોતાનો એજન્ડા સેટ કરી રહી છે. માનવામાં આવે છે કે એપ્રિલમાં યોજાનારી લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ રામ મંદિરની રાજકીય અસર જોવા મળશે. આ દિવસોમાં અયોધ્યામાં ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણનો મુદ્દો દેશના દરેક ગામ, શેરી અને શહેરમાં ધ્યાન પર છે. આવી સ્થિતિમાં પીએમ મોદી રામ મંદિર આંદોલન, જય શ્રી રામના જાણીતા નારાને છોડીને વારંવાર રામ-રામનું પુનરાવર્તન કરી રહ્યા છે.

