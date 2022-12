નોઈડા : યમુના એક્સપ્રેસ વે પર મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કાર, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ

ઉત્તર પ્રદેશના યમુના એક્સપ્રેસ વે પર એક મહિલા પર સામૂહિક બળાત્કારનો મામલો સામે આવ્યો છે. મહિલા નોઈડાથી ફિરોઝાબાદ જઈ રહી હતી, ત્યારે તેની સાથે આ ઘટના બની. આ કેસમાં પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે મહિલા રાત્રે 8.30 વાગ્યે નોઈડાના સેક્ટર 37 થી ફિરોઝાબાદ જવા માટે શેરિંગ ટેક્સીમાં સવાર થઈ હતી. યમુના એક્સપ્રેસ વે પર આવ્યા બાદ મુસાફરોએ યુવતી સાથે ગેરવર્તણૂક શરૂ કરી દીધી હતી.

Uttar Pradesh | A woman gave a complaint at Etmadpur police station today. In the complaint, she said she took a shared taxi from Noida and on the way, 3 boys raped her and dropped her near Etmadpur: Preetinder Singh, CP, Agra pic.twitter.com/i1Kxn9Qlil

મળતી માહિતી મુજબ, આગરાના કુબેરપુર વિસ્તારમાં રાત્રે લગભગ એક વાગે ઈકો કારમાં બેઠેલા આરોપીઓ બાળકીને બળજબરીથી એક્સપ્રેસ વેની બાજુની ઝાડીઓમાં લઈ ગયા અને ત્યાં સુધી બાળકી સાથે બળાત્કાર કરતા રહ્યા. સવારે 4:00 કલાકે. છોકરી ચીસો પાડતી, રડતી અને વિનંતી કરતી રહી, પરંતુ ઠંડી અને ધુમ્મસને કારણે રાત્રે કોઈએ તેનો અવાજ સાંભળ્યો નહીં. ગુનો કર્યા બાદ આરોપીએ મહિલાને ઓટોમાં બેસાડી અને ફિરોઝાબાદ જવા રવાના થઈ ગયા.

A case has been registered and her medical examination is being done. The car has been caught through CCTV at the toll and the 3 boys have also been caught. An investigation is being done: Preetinder Singh, CP, Agra, UP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 28, 2022