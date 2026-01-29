દિલ્હીમાં છ વર્ષની બાળકી પર સગીરોએ કર્યો ગેન્ગરેપઃ બેની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હી પોલીસે મંગળવારે ઉત્તર-પૂર્વ દિલ્હીના ભજનપુરા વિસ્તારમાં છ વર્ષની બાળકી સાથે બળાત્કારના આરોપમાં બે છોકરાઓની ધરપકડ કરી છે, એમ એક અધિકારીએ આ માહિતી આપી હતી. ત્રીજો આરોપી હાલ ફરાર છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ઘટના 18 જાન્યુઆરીએ બની હતી. બાળકીના પરિવાર તરફથી ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને બાળકોને યૌન અપરાધોથી સંરક્ષણ (POCSO) અધિનિયમની કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.

તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું કે 10, 13 અને 16 વર્ષની ઉંમરના ત્રણ છોકરાઓએ કથિત રીતે બાળકીને લલચાવીને તેના પર યૌન અત્યાચાર કર્યો હતો. એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે બે સગીરોને કસ્ટડીમાં લઈ કિશોર ન્યાય બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે ત્રીજાની શોધ ચાલુ છે. બાળકીની તબીબી તપાસ માટે મોકલવામાં આવી છે અને તેને જરૂરી સારવાર તથા કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તેનું નિવેદન નોંધાઈ ચૂક્યું છે અને સગીરો સાથે સંબંધિત કેસોમાં લાગુ પડતી તમામ કાનૂની પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

આ ઘટનાના વિરોધમાં સોમવારે પીડિતાના પરિવારજનો અને પડોશીઓએ રસ્તા પર ચક્કાજામ કર્યો હતો. આ ઘટના 18 જાન્યુઆરીની સાંજે બની હતી. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર આરોપી છોકરાઓ પીડિતાના પડોશી છે અને અવારનવાર તેના ઘરની નજીક તેની સાથે રમતા હતા. એક સંબંધીએ જણાવ્યું કે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યે બાળકી પોતાની માસીના ઘરેથી પરત ફરી રહી હતી, ત્યારે છોકરાઓએ તેને લલચાવીને પોતાની સાથે લઈ ગયા. આરોપ છે કે નજીકની એક છત પર તેના પર યૌન શોષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

પીડિતાની માતાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે બાળકી ઘરે પરત આવી, ત્યારે તે લોહીથી લથપથ હતી અને તેના કપડાં પર પણ લોહી લાગેલું હતું. ત્યાર બાદ પરિવાર તેને પહેલા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયો અને પછી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. હાલ તેની હાલત સ્થિર હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

