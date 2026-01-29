સુનેત્રા પવાર બની શકે છે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી !

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારના વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન બાદ, તેમના પત્ની સુનેત્રા પવાર રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી બની શકે છે. પ્રફુલ પટેલ, છગન ભુજબળ, ધનંજય મુંડે અને સુનીલ તટકરે સુનેત્રા સાથે મુલાકાત કરી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સુનેત્રાને નાયબ મુખ્યમંત્રી પદની ઓફર કરવામાં આવશે. સુનેત્રા પવાર તેમના સ્વર્ગસ્થ પતિ અજિત પવારની બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી શકે છે.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પ્રફુલ પટેલ એનસીપીના પ્રમુખ બની શકે છે. તેઓ આ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા કરવા માટે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મળશે. આ બેઠક દરમિયાન એનસીપી (સપા) ના એનસીપી (સપા) સાથે વિલીનીકરણ અંગે પણ ચર્ચા થઈ શકે છે.
અજિત પવારના મૃત્યુ પછી એનસીપીના ભવિષ્ય વિશે પૂછવામાં આવતા, એનસીપી નેતા નરહરિ ઝિરવાલે કહ્યું કે લોકો “વાહિની” ને મંત્રીમંડળમાં સમાવવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. રાજ્યમાં સત્તાધારી મહાયુતિ ગઠબંધનમાં અજિત પવારનો રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) એક મુખ્ય પક્ષ છે, જેમાં ભાજપ અને એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વ હેઠળની શિવસેનાનો પણ સમાવેશ થાય છે. નોંધનીય છે કે સુનેત્રા પવાર હાલમાં રાજ્યસભાના સાંસદ છે.
નોંધનીય છે કે મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારનું વિમાન બુધવારે બારામતીમાં ક્રેશ થયું હતું. આ ઘટનામાં અજિત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. અજિત પવાર સાથે વિમાનમાં એક સુરક્ષા ગાર્ડ, બે પાઇલટ અને એક મહિલા ક્રૂ મેમ્બર પણ હતી. અજિત પવાર 5 ફેબ્રુઆરીએ પુણેમાં જિલ્લા પરિષદની ચૂંટણી માટે રેલીઓને સંબોધિત કરવાના હતા. તે સવારે મુંબઈથી બારામતી માટે રવાના થયા હતા, પરંતુ લેન્ડિંગ દરમિયાન અકસ્માત થયો હતો.
અજિત પવારનું વિમાન બુધવારે લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપને અડીને આવેલા વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું. લેન્ડિંગ દરમિયાન વિમાને નિયંત્રણ ગુમાવ્યું હતું. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિમાન લેન્ડિંગ કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે લથડી ગયું અને એક જ ક્ષણમાં ક્રેશ થયું. ક્રેશ પછી, લગભગ પાંચ વિસ્ફોટ થયા, જેમાં વિમાન આગની લપેટમાં આવી ગયું. વિમાન સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યું હતું, જેમાં સવાર તમામ લોકોના મોત થયા હતા.