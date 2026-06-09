ફૈઝલ ખાનની ધરપકડ પર જિલ્લા કોર્ટનો સ્ટે

પટનાઃ લોકપ્રિય યુટ્યુબર ફૈઝલ ખાન ઉર્ફે ખાન સરને તેમના કોચિંગ સેન્ટર બહાર થયેલા ફાયરિંગની ઘટનામાં મોટી રાહત મળી છે. પટનાની જિલ્લા અદાલતે મંગળવારે ખાન સરની ધરપકડ પર સ્ટે મૂક્યો છે. ખાન સર વિરુદ્ધ ફાયરિંગ મામલે હત્યાના પ્રયાસ અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.
આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી
ખાન સરના વકીલે પટના જિલ્લા અદાલતમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી. અદાલતે જણાવ્યું હતું કે તપાસ અધિકારીઓ આ કેસમાં ખાન સરની પૂછપરછ કરી શકે છે, પરંતુ વચગાળાની સુરક્ષા અમલમાં રહે ત્યાં સુધી તેમની સામે ધરપકડ સહિત કોઈ પણ દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી શકાશે નહીં. ખાન સરના વકીલની દલીલો સાંભળ્યા બાદ અદાલતે તેમને વચગાળાની રાહત આપી હતી. જ્યારે આ જ કેસના અન્ય આરોપી રોશન આનંદની જામીન અરજી પરનો નિર્ણય અદાલતે અનામત રાખ્યો છે.
અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન અદાલતે પોલીસને કેસ ડાયરી અને એકત્રિત કરાયેલા પુરાવા રજૂ કરવા આદેશ આપ્યો હતો.
ફાયરિંગની ઘટના શું હતી?
ફૈઝલ ખાન પટનાના મુસલ્લાહપુર વિસ્તારમાં “ખાન ગ્લોબલ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ” ચલાવે છે. તેમણે આરોપ મૂક્યો હતો કે બીજી જૂને તેમના કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બહાર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે જ્ઞાન બિંદુ એકેડમીના ડિરેક્ટર રોશન આનંદ પર ફાયરિંગ કરાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે રોશન આનંદ સહિત ત્રણ લોકોને ધરપકડ કરી હતી. જોકે રોશન આનંદે દાવો કર્યો હતો કે આ સમગ્ર ઘટનાનું કાવતરું ખુદ ખાન સરે જ રચ્યું હતું.
સુરક્ષા ગાર્ડોનાં નિવેદન બાદ FIR નોંધાઈ
પોલીસે “ખાન ગ્લોબલ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ”ના બે સુરક્ષા ગાર્ડોને ગોળીબારના આરોપમાં કસ્ટડીમાં લીધા હતા. સુરક્ષા ગાર્ડોએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે ફૈઝલ ખાને જ તેમને ગોળી ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમનાં નિવેદનોને આધારે પોલીસે ખાન સર વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી હતી.
સોશિયલ મિડિયા પર એક વિડિયો પણ વાયરલ થયો હતો, જેમાં બંને ગાર્ડ ગોળી ચલાવતા જોવા મળ્યા હતા. આ સુરક્ષા ગાર્ડો ઉત્તર પ્રદેશના મૈનપુરી જિલ્લાના પ્રદીપ કુમાર (38) અને કાસગંજ જિલ્લાના તાલેબર સિંહ (34) હોવાનું જણાવાયું હતું.
પટનાઃ લોકપ્રિય યુટ્યુબર ફૈઝલ ખાન ઉર્ફે ખાન સરને તેમના કોચિંગ સેન્ટર બહાર થયેલા ફાયરિંગની ઘટનામાં મોટી રાહત મળી છે. પટનાની જિલ્લા અદાલતે મંગળવારે ખાન સરની ધરપકડ પર સ્ટે મૂક્યો છે. ખાન સર વિરુદ્ધ ફાયરિંગ મામલે હત્યાના પ્રયાસ અને આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી હતી.