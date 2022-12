મહારાષ્ટ્રમાં લોકાયુક્ત બિલ પાસ થયું

મહારાષ્ટ્રમાં લોકાયુક્ત બિલ પાસ થઈ ગયું છે. લાંબા સમયથી તેની ચર્ચા થઈ રહી હતી, સીએમ એકનાથ શિંદેએ પણ જાહેરાત કરી હતી, હવે તે બિલ બુધવારે શિયાળુ સત્ર દરમિયાન પસાર થઈ ગયું છે. આ બિલ મહત્ત્વનું છે કારણ કે સામાજિક કાર્યકર્તા અણ્ણા હજારે સતત તેની માંગ કરી રહ્યા હતા. તેમની નજરમાં ભ્રષ્ટાચારને અંકુશમાં લેવા માટે લોકાયુક્ત જરૂરી હતા. તેઓ એવું પણ ઈચ્છતા હતા કે મંત્રીઓથી લઈને મુખ્યમંત્રી સુધી દરેકને આ કાયદાના દાયરામાં લાવવામાં આવે.

Karnataka should not challenge us, we will not give up an inch of the land of 865 villages including Belgaum, Nipani, Karwar, Bidar, Bhalki. For that, we will do whatever we want in a legal way, we will request the Supreme Court & Central Government: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/PkD5eM82TD

