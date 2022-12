શ્રીલંકાએ ભારતના પ્રવાસ માટે ટીમની જાહેરાત કરી

2023માં ભારતના પ્રવાસે આવનાર શ્રીલંકાની ટીમે T20 અને ODI શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. બંને વચ્ચે 3 જાન્યુઆરીથી ટી-20 સિરીઝ રમાવાની છે. તે જ સમયે, વનડે શ્રેણી 10 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. આ પ્રવાસમાં દાસુન શનાકા બંને શ્રેણી માટે શ્રીલંકન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. જ્યારે વાઇસ કેપ્ટનમાં ફેરફાર થશે. કુસલ મેન્ડિસને ODI ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે અને સ્પિનર ​​વાનિન્દુ હસરંગા T20 સિરીઝમાં ટીમનો વાઇસ કેપ્ટન રહેશે.

#SriLanka selection committee announces 20 members squad to take part in the upcoming white ball series tour of #India.

Dasun Shanaka will lead Sri Lanka's T-20 International and ODI squads against India.#INDvSL | #SLvIND pic.twitter.com/1NK3dkZTiq

