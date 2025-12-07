શ્રીલંકામાં ચક્રવાત દિત્વાએ તબાહી મચાવી, મૃત્યુઆંક 618

શ્રીલંકામાં ભારે વરસાદ ચાલુ છે. પરિણામે, હવામાન વિભાગે રવિવારે ભૂસ્ખલનની ચેતવણી જારી કરી હતી. ગયા અઠવાડિયે ત્રાટકેલા ચક્રવાત દિત્વાએ શ્રીલંકાના પહાડી અને મેદાની વિસ્તારોમાં ભારે તબાહી મચાવી હતી. વરસાદ, પૂર અને ભૂસ્ખલન સંબંધિત ઘટનાઓને કારણે અત્યાર સુધીમાં 618 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે અને આ આંકડો વધી શકે છે.
ચક્રવાત દિત્વાને કારણે પૂર અને ભૂસ્ખલનથી 20 લાખથી વધુ લોકો, અથવા શ્રીલંકાની વસ્તીના આશરે 10% લોકો પ્રભાવિત થયા છે. શ્રીલંકાના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ સેન્ટર (DMC) એ 618 લોકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે, જેમાંથી 464 ચાના બગીચાથી સમૃદ્ધ મધ્ય પર્વતીય ક્ષેત્રમાં હતા. 209 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. 75,000 થી વધુ ઘરોને નુકસાન થયું છે, લગભગ 5,000 સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા છે.
પર્વતીય વિસ્તારોમાં પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ છે
શ્રીલંકાના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ ચાલુ છે. આનાથી પર્વતીય જમીન ઢીલી પડી ગઈ છે અને નવા ભૂસ્ખલનનું જોખમ છે. મધ્ય પર્વતીય પ્રદેશ અને ઉત્તરપશ્ચિમ ટેકરીઓમાં પરિસ્થિતિ ખાસ કરીને ગંભીર છે. પૂર અને ભૂસ્ખલનને કારણે ઘણા સમુદાયોનો સંપર્ક અન્ય વિસ્તારોથી કપાઈ ગયો છે. હેલિકોપ્ટર અને વિમાન દ્વારા આ વિસ્તારોમાં રાહત પુરવઠો પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે.
શ્રીલંકાના એરપોર્ટ પર મ્યાનમારથી રાહત પુરવઠાથી ભરેલું વિમાન આવ્યું. કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ઓસરવા લાગ્યું હોવાથી સરકારી રાહત શિબિરોમાં લોકોની સંખ્યા 225,000 થી ઘટીને 100,000 થઈ ગઈ છે.