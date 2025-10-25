ચક્રવાતી વાવાઝોડું Melissa 7 દેશોમાં મચાવશે તબાહી

વર્ષનું 13મું ધીમી ગતિનું વાવાઝોડું મેલિસા, કેરેબિયન સમુદ્રમાં સક્રિય છે અને ચાર દિવસથી કેરેબિયન અને તેના કેન્દ્રની આસપાસ ભારે વરસાદ કરી રહ્યું છે. યુએસ નેશનલ હરિકેન સેન્ટર (NHC) અનુસાર, આ વાવાઝોડું ટૂંક સમયમાં વાવાઝોડામાં તીવ્ર બની શકે છે અને આવતા અઠવાડિયે કેટેગરી 3 વાવાઝોડું બની શકે છે. આ વાવાઝોડું 30 ઓક્ટોબર સુધી સક્રિય રહેશે અને જમૈકા, ક્યુબા, બહામાસ, બર્મુડા, હૈતી, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ડોમિનિકન રિપબ્લિકને અસર કરી શકે છે.
🚨🇯🇲 JAMAICA UNDER HURRICANE WARNING AS TROPICAL STORM MELISSA HAS INTENSIFIED
Jamaica is now under a full hurricane warning as Tropical Storm Melissa rapidly strengthens while moving north toward the island.
The Meteorological Service of Jamaica reports maximum winds near 100… https://t.co/9E9Vfacnja pic.twitter.com/5yRm9QhEIM
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 25, 2025
તોફાનની હાલની સ્થિતિ શું છે?
વાવાઝોડું મેલિસા આજે, શનિવાર, 25 ઓક્ટોબર, જમૈકાથી 180 માઇલ દક્ષિણપૂર્વમાં કેરેબિયન સમુદ્રમાં સ્થિર છે, જેમાં 65 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય છે અને ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે, જેના કારણે નજીકના વિસ્તારોમાં પૂરનું જોખમ ઊભું થયું છે. વાવાઝોડાની અસરથી મહત્તમ 105 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 25 ઇંચ સુધી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પૂર અને ભૂસ્ખલન થઈ શકે છે.
Disaster News: 10/24/2025
Major flooding occurred due to Tropical Storm Melissa in the Herrera sector of the Dominican Republic pic.twitter.com/sudhrX4VLn
— Elisheva (@Elisheva_Jeshua) October 25, 2025
વાવાઝોડું મેલિસા 26-27 ઓક્ટોબરે પશ્ચિમ તરફ આગળ વધશે અને જમૈકાની નજીક અથવા તેની ઉપરથી પસાર થશે. વાવાઝોડાના આગમન માટે જમૈકામાં તોફાનની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. કિંગ્સ્ટન હાર્બરમાં 5 થી 10 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળી શકે છે, જેના કારણે લાખો દરિયાકાંઠાના રહેવાસીઓને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી શકે છે. જમૈકા પછી, વાવાઝોડું પૂર્વ તરફ આગળ વધશે અને 28-29 ઓક્ટોબરે ક્યુબા અને બહામાસમાં લેન્ડફોલ કરશે. વાવાઝોડાની અસર 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને બંને દેશોમાં પૂર આવી શકે છે.
💢 JAMAICA HURRICANE 💢
Melissa is forecast to intensify into a major hurricane this weekend, threatening severe impacts for Hispaniola and Jamaica
Storm has not yet made landfall, heavy rainfall is already causing flooding in parts of Jamaica
— Culture War Intel (@CultureWar2020) October 25, 2025
આ દેશો માટે વાવાઝોડાનો ખતરો
ક્યુબા અને બહામાસ પછી, વાવાઝોડું બર્મુડા માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. વાવાઝોડું પશ્ચિમ તરફ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં જશે, જ્યાં 130 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને બર્મુડામાં ભારે વરસાદની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, વાવાઝોડાની અસર દક્ષિણ હૈતીમાં મુશળધાર વરસાદ અને પૂર લાવી શકે છે. પોર્ટ-ઓ-પ્રિન્સ પહેલાથી જ પૂરની સ્થિતિ છે. ડોમિનિકન રિપબ્લિકમાં પણ ભારે વરસાદ અને ભૂસ્ખલનનું જોખમ છે. જોકે આ વાવાઝોડું ફ્લોરિડામાં સીધું લેન્ડફોલ નહીં કરે, પરંતુ ભારે વરસાદ શક્ય છે.