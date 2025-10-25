પિયુષ પાંડેની અંતિમ યાત્રામાં સામેલ થયા અમિતાભ અને અભિષેક

જાહેરાત દિગ્ગજ પિયુષ પાંડેનું શુક્રવારે નિધન થયું. એડ ગુરુ તરીકે જાણીતા મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન તેમના પુત્ર અભિષેક સાથે તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહ્યા હતા.
ભારતીય જાહેરાત જગતના આત્મા ગણાતા પિયુષ પાંડેનું શુક્રવારે 70 વર્ષની વયે અવસાન થયું. તેમના નિધનથી સૌ કોઈ દુઃખી થયા છે. બોલિવૂડ અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન અને અભિષેક બચ્ચન તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજર રહ્યા હતા. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.
બિગ બી પુત્ર અભિષેક બચ્ચન સાથે પહોંચ્યા
બોલિવૂડના મેગાસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન અને તેમના પુત્ર અભિષેક બચ્ચન સ્વર્ગસ્થ એડ ગુરુ પીયૂષ પાંડેના અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપી હતી. જાહેરાત દિગ્ગજ પિયૂષ પાંડેનો મુંબઈના શિવાજી પાર્ક સ્મશાનગૃહમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો. શુક્રવારે ન્યુમોનિયાને કારણે તેમનું અવસાન થયું. બિગ બી અને અભિષેક બચ્ચનનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેમાં તેઓ ઘાટ પર દેખાય છે.
Mumbai, Maharashtra: Bollywood celebrities, including actors Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, and others, participated in the funeral of advertising legend Piyush Pandey pic.twitter.com/gM4WMGJMrW
— IANS (@ians_india) October 25, 2025
ચાર દાયકાની સેવા
70 વર્ષીય પિયુષ પાંડેએ 1982માં ઓગિલ્વી અને માથેર ઇન્ડિયામાં ટ્રેઇની એકાઉન્ટ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ સર્જનાત્મક ભૂમિકાઓમાં જોડાયા. ચાર દાયકાથી વધુ સમય સુધી તેમણે ભારતીય જાહેરાત લેન્ડસ્કેપને સર્જનાત્મક ઝુંબેશ સાથે બદલી નાખ્યો જે લોકોની યાદોમાં કોતરાયેલી છે. આમાં એશિયન પેઇન્ટ્સની “હર ખુશી મેં રંગ લાયે”, કેડબરીની “કુછ ખાસ હૈ” અને ફેવિકોલની આઇકોનિક જાહેરાતનો સમાવેશ થાય છે.
આ સેલિબ્રિટીઓએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો
અભિનેતા શાહરૂખ ખાન, દિગ્દર્શક વિવેક અગ્નિહોત્રી અને ટીવી અભિનેત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીએ પણ પિયુષ પાંડેના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો. ઇલા અરુણ પણ તેમના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખી થયા. બધાએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા પોતાનું દુઃખ શેર કર્યું. તેમણે પિયુષ સાથે કામ કરવાના પોતાના અનુભવો વિશે પણ વાત કરી.