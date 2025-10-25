રશિયાએ યુક્રેન પર બેલિસ્ટિક મિસાઇલોથી કર્યો હુમલો

ગઈકાલે રાત્રે યુક્રેનમાં રશિયન મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ લોકો માર્યા ગયા અને 17 અન્ય ઘાયલ થયા. કિવ સિટી મિલિટરી એડમિનિસ્ટ્રેશનના વડા તૈમૂર ટાકાચેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે વહેલી સવારે રાજધાની કિવમાં બેલિસ્ટિક મિસાઇલ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું અને દસ અન્ય ઘાયલ થયા. યુક્રેનની રાજ્ય કટોકટી સેવા અનુસાર, ત્રણ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કટોકટી સેવાએ ટેલિગ્રામ પર લખ્યું કે એક જગ્યાએ એક બિન-રહેણાંક ઇમારતમાં આગ લાગી, જ્યારે મિસાઇલનો કાટમાળ બીજા સ્થાને ખુલ્લા વિસ્તારમાં પડ્યો, જેનાથી નજીકની ઇમારતોની બારીઓને નુકસાન થયું.
મેયર વિટાલી ક્લિત્સ્કોએ હુમલા દરમિયાન ટેલિગ્રામ પર લખ્યું, “રાજધાનીમાં વિસ્ફોટ. શહેર બેલિસ્ટિક હુમલા હેઠળ છે.” ડિનિપ્રોપેટ્રોવસ્ક પ્રદેશના કાર્યકારી ગવર્નર વ્લાદિસ્લાવ હાવરાનેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રદેશમાં રશિયન હુમલામાં બે લોકો માર્યા ગયા અને સાત ઘાયલ થયા.
અગાઉ, રશિયાએ દાવો કર્યો હતો કે તેણે શુક્રવારે રાત્રે 121 યુક્રેનિયન ડ્રોન તોડી પાડ્યા. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ગઈકાલે રાત્રે, ફરજ પરના હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ 121 યુક્રેનિયન માનવરહિત વિમાનોને હવામાં અટકાવ્યા અને તેમને હવામાં જ તોડી પાડ્યા.
મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા પ્રદેશોમાં ડ્રોનને તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા: રોસ્ટોવમાં ૨૦, વોલ્ગોગ્રાડમાં ૧૯, બ્રાયન્સ્કમાં ૧૭, કાલુગામાં ૧૨, સ્મોલેન્સ્કમાં ૧૧, બેલ્ગોરોડ અને મોસ્કોમાં નવ-નવ, વોરોનેઝ અને લેનિનગ્રાડમાં આઠ-આઠ, નોવગોરોડ, રાયઝાન અને તાંબોવમાં બે-બે અને ટવર અને તુલામાં એક-એક ડ્રોન.