શું ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર પર લાગશે મહોર ? મોટી બેઠકનું આયોજન

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે અટકેલા વેપાર કરારને ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવી શકે છે. તાજેતરના સમયમાં બંને દેશો તરફથી અનેક સંકેતો મળ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના નિવેદનોમાં સતત કહ્યું છે કે વેપાર કરાર વાટાઘાટો યોગ્ય માર્ગ પર આગળ વધી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થશે. ભારત પણ સંકેત આપી રહ્યું છે કે વાટાઘાટો આગળ વધી રહી છે. આવતા અઠવાડિયે, ભારત-અમેરિકા દ્વિપક્ષીય વેપાર કરારના પ્રથમ તબક્કાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે યુએસ અધિકારીઓની એક ટીમ ભારતની મુલાકાત લેશે, અને આશા છે કે આ બેઠક બંને દેશો વચ્ચે સફળતા તરફ દોરી જશે.
આ બેઠક ત્રણ દિવસ સુધી ચાલશે
અહેવાલો સૂચવે છે કે ડેપ્યુટી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR) રિક સ્વિટ્ઝર ભારત-અમેરિકા વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડ માટે યુએસ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ ત્રણ દિવસની બેઠક 10 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે અને 12 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે. તેમાં વેપાર સોદા સંબંધિત તમામ પડતર મુદ્દાઓ તેમજ ભારત પર લાદવામાં આવેલા યુએસ ટેરિફમાં ઘટાડો અંગે ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.
યુએસ અધિકારીઓએ 16 સપ્ટેમ્બરે પણ મુલાકાત લીધી હતી
ઉલ્લેખનીય છે કે ઓગસ્ટમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદવા માટે ભારત પર લાદવામાં આવેલા 25% પારસ્પરિક ટેરિફને બમણું કરીને 50% કર્યું હતું, અને ત્યારથી, બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર સોદા પર વાટાઘાટો અટકી ગઈ છે. જોકે, સપ્ટેમ્બરમાં જ્યારે યુએસ અધિકારીઓએ 16 સપ્ટેમ્બરે ભારતની મુલાકાત લીધી અને વેપાર સોદા પર ચર્ચા કરી ત્યારે વસ્તુઓ પાછી પાટા પર આવી ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું. રશિયન તેલ પર ઊંચા ટેરિફ લાદ્યા પછી યુએસ અધિકારીઓની આ બીજી ભારત મુલાકાત હશે.
અત્યાર સુધીના સોદા અંગે સકારાત્મક સંકેતો
જો આપણે ભારત-યુએસ વેપાર સોદા અંગે અત્યાર સુધી મળેલા સકારાત્મક સંકેતો પર નજર કરીએ, તો તે ફક્ત યુએસ તરફથી જ નહીં પરંતુ ભારત તરફથી પણ આવ્યા છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરના એક નિવેદનમાં તો એમ પણ કહ્યું હતું કે, “અમે ટૂંક સમયમાં એક સારો સોદો કરવા જઈ રહ્યા છીએ.” દરમિયાન, સપ્ટેમ્બરમાં, વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પિયુષ ગોયલે પણ વેપાર વાટાઘાટો આગળ વધવાની વાત કરી હતી. વધુમાં, વાણિજ્ય સચિવ રાજેશ અગ્રવાલે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે ભારત આ વર્ષે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે વેપાર કરાર પર પહોંચવાની આશા રાખે છે, જે ભારતીય નિકાસકારોના ફાયદા માટે ટેરિફ મુદ્દાને ઉકેલશે.