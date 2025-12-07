સ્મૃતિ મંધાનાના પલાશ મુચ્છલ સાથેના સંબંધનો આવ્યો અંત

ભારતીય મહિલા ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન અને ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ આખરે પોતાના અંગત જીવન વિશે ચાલી રહેલી અટકળો પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. મંધાનાએ જણાવ્યું હતું કે પલાશ મુછલ સાથેના તેના સંબંધોનો અંત આવી ગયો છે, એટલે કે તેમના લગ્નનો અંત આવી ગયો છે. મંધાનાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી.
સ્મૃતિ મંધાનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં, મારા જીવન વિશે ઘણી બધી વાતો કહેવામાં આવી છે. હું ખૂબ જ ખાનગી છું અને મારા ખાનગી જીવનને ખાનગી રાખવાનું પસંદ કરું છું, પરંતુ હવે એ જાહેરાત કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કે લગ્ન રદ કરવામાં આવ્યા છે. હું ઇચ્છું છું કે આ મામલો અહીં જ સમાપ્ત થાય. હું દરેકને વિનંતી કરું છું કે બંને પરિવારોની ગોપનીયતાનો આદર કરે અને અમને સમય આપે જેથી આપણે આ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી શકીએ અને આગળ વધી શકીએ.
સ્મૃતિ મંધાનાએ જણાવ્યું હતું કે તેની કારકિર્દી તેની પ્રાથમિકતા છે. મંધાનાએ લખ્યું, મને લાગે છે કે આપણા બધાને માર્ગદર્શન આપતી એક ઉચ્ચ શક્તિ છે. મારા માટે, તે હંમેશા ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી રહી છે. હું મારા દેશ માટે રમવા માંગુ છું અને શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી ટ્રોફી જીતવા માંગુ છું. મારું એકમાત્ર ધ્યાન આ પર રહેશે.
પલાશ મુછલે પણ પોતાના લગ્ન તૂટવાની પુષ્ટિ કરી. તેમણે પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લખ્યું, મેં મારા જીવનમાં આગળ વધવાનું અને મારા અંગત સંબંધોથી પાછળ હટવાનું નક્કી કર્યું છે. લોકો પાયાવિહોણા અફવાઓ પર આટલી ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપે છે તે જોવું મારા માટે ખૂબ જ દુઃખદાયક રહ્યું છે, ખાસ કરીને જ્યારે આ મામલો મારા માટે ખૂબ જ વ્યક્તિગત અને મહત્વપૂર્ણ હોય. આ મારા જીવનનો સૌથી મુશ્કેલ સમય રહ્યો છે, પરંતુ હું તેને શક્તિ અને વિશ્વાસ સાથે દૂર કરીશ.
પલાશ મુછલે આગળ લખ્યું, મને ખરેખર આશા છે કે આપણે એક સમાજ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિનો ન્યાય કરતા પહેલા થોભો અને વિચાર કરીએ. આપણે ઘણીવાર સમજી શકતા નથી કે આપણા શબ્દો કોઈને કેટલું દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. જ્યારે આપણે આ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે વિશ્વભરમાં ઘણા લોકો ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. મારી ટીમ ખોટી અને બદનક્ષીભરી માહિતી ફેલાવનારાઓ સામે કડક કાનૂની પગલાં લેશે. આ મુશ્કેલ સમયમાં મારી સાથે ઉભા રહેલા અને દયા દાખવનારા દરેકનો હું આભાર માનું છું.