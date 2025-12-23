ICC રેન્કિંગ: દીપ્તિ શર્માએ ઇતિહાસ રચ્યો

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે મહિલા ખેલાડીઓ માટે નવીનતમ રેન્કિંગ જાહેર કરી છે. આ વખતે, રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. ભારતની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા T20I રેન્કિંગમાં નંબર 1 બોલર બની છે. આ દરમિયાન, સ્મૃતિ મંધાનાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. તેણીએ બેટ્સમેન માટે ODI રેન્કિંગમાં પોતાનું નંબર 1 સ્થાન ગુમાવ્યું છે. એક સ્ટાર દક્ષિણ આફ્રિકાની બેટ્સમેન તેને પાછળ છોડી દીધી છે. આ ખેલાડીએ તાજેતરમાં ઘરઆંગણે આયર્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.
દીપ્તિ શર્માને પ્રથમ વખત T20I બોલિંગ રેન્કિંગમાં નંબર 1નો તાજ પહેરાવવામાં આવ્યો છે. તેણીએ વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રીલંકા સામેની T20I શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, 4 ઓવરમાં માત્ર 20 રન આપીને 1 વિકેટ લીધી હતી, જેનાથી તેણીના રેન્કિંગમાં સુધારો થયો હતો. અગાઉ, આ સ્થાન ઓસ્ટ્રેલિયાની એનાબેલ સધરલેન્ડ પાસે હતું, પરંતુ દીપ્તિએ હવે તેને પાછળ છોડી દીધી છે. દીપ્તિની કારકિર્દીમાં આ એક મોટી સિદ્ધિ છે.
લૌરા વોલ્વાર્ડે મંધાનાનું સ્થાન લીધું
બીજી તરફ, દક્ષિણ આફ્રિકાની કેપ્ટન લૌરા વોલ્વાર્ડે ODI બેટિંગ રેન્કિંગમાં ફરી ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે. તેણીએ આયર્લેન્ડ સામેની ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીની છેલ્લી બે મેચમાં સદી ફટકારીને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીત્યો. આ પ્રદર્શનથી તેણીએ કારકિર્દીનું શ્રેષ્ઠ રેટિંગ મેળવ્યું અને ભારતીય બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાનાને પાછળ છોડીને નંબર વન બની. લૌરા વોલ્વાર્ડે અગાઉ આ સ્થાન મેળવ્યું હતું.
T20 રેન્કિંગમાં ભારતીય બેટ્સમેનોનું વર્ચસ્વ
આ અપડેટ ભારતીય ખેલાડીઓ માટે સારા સમાચાર છે. T20 બેટિંગમાં, જેમીમાહ રોડ્રિગ્ઝ પાંચ સ્થાન ઉપર ચઢીને ટોચના 10માં પ્રવેશી છે, જે હવે નવમા ક્રમે છે, શ્રીલંકા સામે તેની અણનમ અડધી સદીને કારણે. સ્મૃતિ મંધાના ત્રીજા સ્થાને છે અને શેફાલી વર્મા તેમની સાથે દસમા સ્થાને છે. દરમિયાન, બોલિંગમાં, અરુંધતી રેડ્ડી પણ પાંચ સ્થાન ઉપર આવીને 36મા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.