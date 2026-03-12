લવ જેહાદના વિવાદ પર આખરે મહાકુંભ વાયરલ મોનાલિસાએ આપી પ્રતિક્રિયા

પ્રયાગરાજ મહાકુંભમાં વાયરલ થયેલી માળા વેચનાર મોનાલિસા ભોંસલે હાલમાં સમાચારમાં છે. તેણીએ તાજેતરમાં જ તેના મુસ્લિમ બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા છે, જેનાથી વિવાદ થયો છે. મોનાલિસાનો પરિવાર પણ આ લગ્નની વિરુદ્ધ છે. આ પછી, વાયરલ થયેલી યુવતીએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
મહાકુંભ મેળા પછી ખ્યાતિ મેળવનારી મોનાલિસાએ ગઈકાલે તેના બોયફ્રેન્ડ ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા. તેમણે કેરળમાં લગ્ન કર્યા. મોનાલિસાનો પરિવાર આ લગ્નથી નાખુશ છે. દિગ્દર્શક સનોજ મિશ્રા, જેમણે તેણીને અભિનયમાં બ્રેક આપ્યો હતો, તેમણે તેને “લવ જેહાદ” પણ કહ્યું છે. તેના લગ્નને લગતા વિવાદ બાદ, મોનાલિસાએ પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેણીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે લગ્ન હિન્દુ રીતરિવાજો અનુસાર થયા હતા.
લગ્ન વિવાદ બાદ મોનાલિસાએ મૌન તોડ્યું
વાયરલ મહાકુંભ સ્ટાર મોનાલિસા તેના લગ્નને લઈને સમાચારમાં છે. તેણે ફરમાન ખાન સાથે લગ્ન કર્યા. મોનાલિસાનો પરિવાર જ આ લગ્નનો વિરોધ કરી રહ્યો નથી, પરંતુ દિગ્દર્શક સનોજ મિશ્રા પણ તેની વિરુદ્ધ છે. બુધવારે, તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં લખ્યું,”આ બળવો નથી, આ લવ જેહાદ છે.” તેના લગ્નને લગતા વિવાદ વચ્ચે મોનાલિસાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, કેરળમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન વાયરલ મહાકુંભ સ્ટાર મોનાલિસાએ કહ્યું, “મેં હિન્દુ રીતરિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા. આ ‘લવ જેહાદ’ નથી. હું બધા ધર્મોનું સન્માન કરું છું અને તેમને સમાન માનું છું.”
મોનાલિસાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં શું કહ્યું?
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મોનાલિસાએ કહ્યું, “અમારા લગ્ન હિન્દુ રીતરિવાજ મુજબ થયા હતા.” ફરમાન અંગે તેણીએ કહ્યું, “તે મારી સાથે લગ્ન કરવા માંગતો ન હતો, તેથી મેં તેને મારી સાથે લગ્ન કરવા દબાણ કર્યું. મારા માતા-પિતા ઇચ્છતા હતા કે હું બીજા કોઈ સાથે લગ્ન કરું. મને તે છોકરો પસંદ ન હતો. તે મારી ફઈબાનો દીકરો હતો. જો હું મારી ફઈબાના દીકરા સાથે લગ્ન કરું તો તે મારા ભાઈ જેવો હશે. તેથી મેં તેની સાથે લગ્ન ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. મારા પિતા મારી સાથે અહીં આવ્યા હતા. તે હજુ પણ અહીં છે, પરંતુ તે લગ્નમાં હાજર રહ્યા ન હતા.”
મોનાલિસાએ આગળ કહ્યું, “મારા પિતા ગઈકાલે મને મળ્યા હતા. તેઓ અત્યારે થોડા નારાજ છે. મેં હિન્દુ રીતરિવાજ મુજબ લગ્ન કર્યા છે, અને લોકો ‘લવ જેહાદ’ વિશે વાત કરી રહ્યા છે. એવું કંઈ નથી.” મોનાલિસાના પતિ ફરમાન ખાને કહ્યું, “લોકો લવ જેહાદ વિશે વાત કરી રહ્યા છે, પરંતુ એવું કંઈ નથી. બધા ધર્મો સમાન છે. અમારામાંથી કોઈએ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું નથી.” જ્યારે ફરમાનને તેની કારકિર્દી વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું, “હું પણ એક અભિનેતા છું. હું હાલમાં સિનેમામાં નાની ભૂમિકાઓ કરું છું. હું મલયાલમ અને તમિલમાં પણ કામ કરું છું. હું મોનાલિસાની ખુશી ઇચ્છું છું. હું તેને પ્રેમ કરું છું. પ્રેમ માટે મારે હિન્દુ ધર્મ અપનાવવો અને તેને મુસ્લિમ બનાવવી જરૂરી નથી.” મોનાલિસાએ કેરળ પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે તેઓએ તેને ખૂબ મદદ કરી. નોંધનીય છે કે ફરમાન ખાન ઉત્તર પ્રદેશના બાગપત જિલ્લાનો છે.
ફરમાન ખાને ઉંમરના મુદ્દા પર ચર્ચા કરી. તેમણે મોનાલિસાનું જન્મ પ્રમાણપત્ર અને આધાર કાર્ડ બતાવ્યું, જેમાં લખ્યું હતું કે તે પુખ્ત છે. મોનાલિસાએ આ વાતનો સ્વીકાર કરતા કહ્યું, “હું 18 વર્ષની છું.” મોનાલિસાના પતિએ કહ્યું કે તેમણે તેમના લગ્ન રજીસ્ટર કરાવ્યા છે, અને જો તે સગીર હોત તો તે શક્ય ન હોત. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ કેરળમાં રહેવા માંગે છે, ત્યારે ફરમાને જવાબ આપ્યો કે તે તેની પત્ની મોનાલિસા પર નિર્ભર છે. જોકે, મોનાલિસાએ કહ્યું કે તેને કેરળ ગમે છે અને તે ત્યાં રહેવા માંગે છે.