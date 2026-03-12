કચ્છમાં પ્લાસ્ટિક સ્ક્રેપ યાર્ડમાં આગ; કોઈ જાનહાનિ નથી

ભુજ: ભચાઉ તાલુકાના ચોપડવા ગામ નજીક પ્લાસ્ટિક સ્ક્રેપ યાર્ડમાં ગુરુવારે આગ ફાટી નીકળી હતી. જેના કારણે મોટા પાયે આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે કામગીરી શરૂ થઈ હતી. યાર્ડમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્લાસ્ટિક સંગ્રહિત હોવાથી આગ ઝડપથી તીવ્ર બનતી ગઈ હતી. જેના કારણે સ્થળ પરથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળતા જોવા મળ્યા હતા. આ સમગ્ર દુર્ઘટનામાં કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ નથી.સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ગામની નજીક આવેલા પ્લાસ્ટિક યાર્ડમાં અચાનક આગ લાગી હતી. પ્લાસ્ટિકના સ્ટોકમાં જ્વાળાઓ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હોવાથી, સ્થાનિક લોકો અધિકારીઓને જાણ કરવા દોડી ગયા હતા અને ધુમાડો સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાઈ જતા સ્થળથી દૂર જવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ભચાઉ ફાયર વિભાગની એક ટીમ ઘટનાની માહિતી મળતા જ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને આગને કાબુમાં લેવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. ભચાઉ નગરપાલિકા અને એક ખાનગી કંપનીના વાહનો સહિત બે ફાયર ટેન્ડરોએ આગને કાબુમાં લેવા માટે કામગીરી હાથ ધરી હતી.
ઓપરેશન દરમિયાન, ફાયર ફાઇટર્સને પ્લાસ્ટિક સ્ટોક વચ્ચે પડેલા ચાર ગેસ સિલિન્ડર પણ મળી આવ્યા હતા. સિલિન્ડરોને સમયસર સ્થળ પરથી સુરક્ષિત રીતે દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે વિસ્ફોટ થવાની શક્યતા ટાળી શકાય હતી જેના કારણે જાનહાનિ અથવા વધુ નુકસાન થઈ શકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સિલિન્ડરોને સમયસર દૂર કરવાથી સંભવિત મોટી દુર્ઘટના ટાળવામાં મદદ મળી હતી. આગનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી, અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવ્યા પછી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.