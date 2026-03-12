UNમાં ભારત સહિત 135 દેશોએ ઈરાનના હુમલાની નિંંદા કરી

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાઇલ-ઈરાન યુદ્ધનો આજે 12મો દિવસ છે. બંને દેશોની તરફથી હુમલા ચાલુ છે. એ દરમિયાન એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ (UNSC)માં એક પ્રસ્તાવને સહ-સમર્થન આપ્યું. આ પ્રસ્તાવમાં ઈરાન દ્વારા ગલ્ફ કો-ઓપરેશન કાઉન્સિલ (GCC)ના દેશો અને જોર્ડન પર કરવામાં આવેલા “ખૂબ જ નિંદનીય” હુમલાઓની આકરી નિંદા કરવામાં આવી છે. એ સાથે જ તહેરાન (ઈરાનની રાજધાની)ને તમામ હુમલા તાત્કાલિક બંધ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે અને હોર્મુઝ જળસંધિ બંધ કરવાની તેની ધમકીઓને પણ નકારી કાઢવામાં આવી છે.
135 દેશો સાથે મળીને સહ-સમર્થન
15 સભ્યો ધરાવતી UNSC- જેના અધ્યક્ષ હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે, તેણે બુધવારે આ પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો. પ્રસ્તાવના સમર્થનમાં 13 મત પડ્યા અને વિરોધમાં એક પણ મત પડ્યો નહીં. વિટો અધિકાર ધરાવતા સ્થાયી સભ્યો ચીન અને રશિયાએ મતદાનમાં ભાગ લીધો નહોતો. ભારતે બહેરિન (પશ્ચિમ એશિયા)ના નેતૃત્વ હેઠળ લાવવામાં આવેલા આ પ્રસ્તાવને અન્ય 135 દેશો સાથે મળીને સહ-સમર્થન આપ્યું હતું.
આ દેશોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા, ઓસ્ટ્રિયા, બાંગ્લાદેશ, ભૂતાન, કેનેડા, ઈજિપ્ત, ફ્રાન્સ, જર્મની, ગ્રીસ, ઇટાલી, જાપાન, કુવૈત, મલેશિયા, માલદીવ, મ્યાનમાર, ન્યુ ઝીલેન્ડ, નોર્વે, ઓમાન, પાકિસ્તાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, સિંગાપુર, સ્પેન, યુક્રેન, યુનાઇટેડ અરબ અમીરાત, યુનાઇટેડ કિંગડમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, યમન અને ઝામ્બિયા સામેલ છે.
આ પ્રસ્તાવમાં બહેરિન, કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ અને જોર્ડનની પ્રાદેશિક અખંડિતતા, સાર્વભૌમત્વ અને રાજકીય સ્વતંત્રતાને મજબૂત સમર્થન ફરી વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં GCC દેશો અને જોર્ડન પર ઈરાન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓની આકરા શબ્દોમાં નિંદા કરવામાં આવી છે અને આવી હરકતોને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનો ભંગ તથા વૈશ્વિક શાંતિ અને સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો ગણાવવામાં આવી છે.
ઈરાનને કાર્યવાહી અને ધમકીઓ બંધ કરવાની માગ
આ પ્રસ્તાવમાં ઈરાનને GCC દેશો અને જોર્ડન પર થતા તમામ હુમલા તાત્કાલિક બંધ કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. એ સાથે જ તહેરાનને “તાત્કાલિક અને બિનશરતી રીતે” પડોશી દેશો સામે કોઈ પણ પ્રકારની ઉશ્કેરણીજનક કાર્યવાહી અથવા ધમકીઓથી દૂર રહેવા કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં પ્રોક્સી શક્તિઓનો ઉપયોગ પણ સામેલ છે.